郝照平任中国运载火箭技术研究院长 李明华任书记

原标题：郝照平任中国运载火箭技术研究院院长，李明华任院党委书记
3月11日上午，中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）召开领导干部大会，中国航天科技集团有限公司党组对火箭院领导班子进行了调整。郝照平任火箭院院长兼党委副书记，李明华任火箭院党委书记兼副院长，王洪波任火箭院副院长。李洪不再担任火箭院院长、党委副书记职务，另有任用。杨双进不再担任火箭院副院长职务，另有任用。
郝照平简历
郝照平，男，汉族，1968年7月出生，1991年1月入党。硕士研究生学历，大学毕业于国防科技大学飞行器结构与强度专业，硕士研究生毕业于火箭院导弹设计专业，研究员。
1994年3月参加工作，历任火箭院一部计划处副处长、处长，火箭院综合经营部部长助理、副部长、部长，火箭院科研计划部部长，火箭院副院长、党委书记兼副院长等职务。
李明华简历
李明华，男，1962年8月出生，1994年12月入党。硕士研究生学历，大学毕业于山东大学控制理论专业，硕士研究生毕业于火箭院飞行器导航与控制专业，研究员。
1984年8月参加工作，历任火箭院十二所三室副主任、所长助理、副所长，火箭院科研生产部副部长、某型号总指挥，火箭院院长助理、副院长兼某型号总指挥，火箭院副院长、副院长兼某型号第一总指挥，航天科技集团有限公司武器部部长等职务。
王洪波简历
王洪波，男，1972年4月出生，1995年4月入党。博士研究生学历，大学毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，硕士、博士研究生毕业于国防科技大学航空宇航科学与技术专业，研究员。
1996年8月参加工作，历任火箭院一部十室、十二室副主任、十二室主任，某型号系列总师助理、总体系统技术负责人、副总设计师，火箭院一部副主任，火箭院战术武器事业部副主任、某型号总指挥、主任兼党委副书记等职务。
来源：“ 中国运载火箭技术研究院”微信公众号
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