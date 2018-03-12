这个国家央行是中国建造 铜墙铁壁无懈可击

原标题：这个国家央行，是中国建造！铜墙铁壁，无懈可击！

在科威特5第纳尔的纸币上，印制的建筑，是科威特中央银行新总部大楼，而大楼的承建方，正是中国建筑。

这是自泰国拉玛八世皇大桥，被印在泰国当地货币之后，由中国公司承建的大型项目再次作为一国标志性建筑登上当地流通货币。

科威特中央银行新总部大楼：纸币上的“中国建造”

李彪是中国建筑央行项目副经理。他带了2名专业工人来到位于威特市中心的中央银行新总部大楼进行例行维护。

中国建筑员工 李彪：科威特漫长的夏季马上就要到了，空调机房的冷却机马上就要全负荷运转。所以说今天我带工程师来，就是要把这边的1号2号3号4号冷却机的运行状态检查一下，来保证夏天能够顺利地度过。

科威特中央银行新总部大楼与科威特王宫仅有咫尺之遥，整座大楼形似金字塔，顶部两层几乎全部用玻璃围合而成。在夜间，通透的空间透出灯光，像船桅上的灯笼一样耀眼。获知科威特要建设央行新大楼的时候，这个国家刚刚经历了两次海湾战争，中建意识到，虽然这里百废待兴，但也存在不少风险。

中国建筑科威特中央银行项目经理 杨春森： 当时我们认为科威特市场的风险度比较高，已经撤回了这里的经营机构。但是，这栋建筑的高技术含量和国家级建筑的影响力，又让我们不忍放弃。我们还了解到，科威特中央银行项目将会印到新版的科威特货币上，这更让我们下定了决心要拿下这个项目。

50度高温，沙尘暴频发，恶劣条件下保质保量完工

科威特位于阿拉伯半岛东北部，夏季炎热、干燥而漫长，6-9月的气温甚至超过50℃，春秋季则沙尘暴频繁。严苛的自然环境给施工带来了严峻挑战。

中国建筑科威特中央银行项目总工程师 姚善发：炎热天气混凝土凝固很快，只能晚上浇筑还得加冰，要严格控制温度在30度内，管理人员夜间值班，室外气温也有40度。在1个小时内衣服早已湿透，挑战身体承受极限。沙尘暴天气，现场工程师都得带着护目镜及口罩工作，严重时呼吸都受影响。

科威特中央银行项目建筑师总监 西蒙·劳伦斯：项目设计以三角形灯塔的形状为基础，北部外墙体采用玻璃幕墙设计，并借鉴科威特著名建筑中的几何形状作为主要特征，大楼面向大海，向世界展示科威特的进步与繁荣。

超重构建，巨型悬挑帆船造型挑战精确安装

而形似帆船的设计，也为施工带来了更大的难度。新总部大楼总高度超过240米。外立面有26根斜向交叉的钢管柱，其中最重的构件段达到38吨，位于60米的高度上。而在5-7层设置的多功能报告厅，采用巨型悬挑结构，安装过程中没有使用支撑体系，需要在25米高空中悬挑安装。

中国建筑科威特中央银行项目总工程师 姚善发：钢管焊缝都进行打磨处理，光滑美观，多功能厅采用地面预拼装。上部悬拉，分段往前推进方法安装。

金库安防，重中之重！

作为科威特的中央银行，金库的安防可谓重中之重，它的四面墙加上屋顶和底板的混凝土中都填满了螺旋钢筋，还有多种探测和监控设备围绕着金库，以抵抗各个方向、各种形式的攻击。

中国建筑科威特中央银行项目安防高级工程师 摩雅德：我们为这个项目安装了多种安防系统，还为银行的金库安装了约12吨重的最高等级金库门。

除此之外，中东地区的项目管理人员大多来自欧美国家，采用英美国家标准，规范及合同，都和国内不同，项目涉及的各方在施工工程中有合作也有各种矛盾，而总承包商则成为各参与方联系的纽带和交点，管理难度也十分大。

时任科威特中央银行项目业主管理公司代表 奥斯曼·亚新 ：例如，ST-4石灰石立面石材板最初都是从葡萄牙矿区采掘，运送到意大利切割制作，然后运往科威特工地，中建投入很大的人力和技术力量，在意大利监管整个实施过程。

各大建筑商竞逐中东，中国建筑如何脱颖而出？

世界最高的哈利法塔、地标性的棕榈岛和帆船酒店、上千家世界顶级的酒店，在相当长的时间里，中东地区是世界中高端建筑市场争夺的热土，如何在高成本、低增长，且竞争激烈的市场中脱颖而出，长期扎根和适应当地，也是中建深耕中东市场的深刻感悟。

中国驻科威特大使 王镝：科威特是一个高端市场，在这里拿项目必须具备高端的技术水平和能力。就拿中建实施的科威特央行项目来说，这个项目影响很大，有很多国际大公司积极竞标。当时科威特中建公司就是以第二低价中标，靠的就是给业主展示的高端的技术方案和能力，得到了业主的认可。

责任编辑：初晓慧