全国政协委员：民进党当局倒行逆施 前景可想而知

原标题：全国政协委员郑建邦：民进党当局倒行逆施，前景可想而知
全国两会期间，在谈到台湾民进党当局及“台独”分裂活动时，全国政协委员、民革中央常务副主席郑建邦指出，任何形式的“台独”活动，都是开历史的倒车。
郑建邦说，民进党当局围绕虚无缥缈的政治目的倒行逆施，既不利于两岸关系，也不利于台湾民众。“水能载舟亦能覆舟，随着台湾民众的觉醒，民进党前景可想而知。”
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