新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

全国政协委员：民进党当局倒行逆施 前景可想而知

全国政协委员：民进党当局倒行逆施 前景可想而知
2018年03月12日 17:35 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：全国政协委员郑建邦：民进党当局倒行逆施，前景可想而知

　　全国两会期间，在谈到台湾民进党当局及“台独”分裂活动时，全国政协委员、民革中央常务副主席郑建邦指出，任何形式的“台独”活动，都是开历史的倒车。

　　郑建邦说，民进党当局围绕虚无缥缈的政治目的倒行逆施，既不利于两岸关系，也不利于台湾民众。“水能载舟亦能覆舟，随着台湾民众的觉醒，民进党前景可想而知。” 

团结报团结网微信公众号 图团结报团结网微信公众号 图

　　来源：团结报团结网微信公众号

　　点击进入专题

责任编辑：张玉

我要反馈
2018年全国两会专题
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区