2018年楼市怎么走？多部委两会密集表态

2018年政府工作报告提出，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让广大人民群众早日实现安居宜居。全国两会期间，一些部门也就房地产的相关问题进行了表态，其中，有7句话值得关注。
多部门就房地产相关问题表态
银监会主席郭树清：杠杆率仍需降低
① 银行是防范金融风险攻坚战的主战场，重点工作之一是要稳定杠杆率，企业、政府和居民家庭部门的杠杆率都需要降低。
目前居民家庭个人借钱消费、买房或者投资的增长速度非常快，需要警惕。
农业部部长韩长赋：城里人买农村宅基地有违现行政策
② 城里人到农村买宅基地，现行法规政策是不允许的。如果城里人买了宅基地，在上面盖一个别墅或者搞个私人会所，那更是不允许的。
③ 随着人口向城镇流动，很多农村出现了闲置农房，如任其破败，是很大的浪费。与此同时，很多城里人到农村创业，对利用闲置农房有需求。
如果能把闲置农房利用好，既可以给农民增加财产性收入，又能给创业人员提供场所。
央行副行长潘功胜：积极支持购房合理需求
④ 央行会督促商业银行严格落实差别化的住房信贷政策，对住房贷款执行差别化的定价，积极支持居民特别是新市民购买住房的合理需求。
⑤ 我国在住房贷款的发放上长期以来一直坚持比较审慎的政策。当然，央行也关注到个别房地产企业在财务方面比较激进，会有一些风险。
财政部副部长史耀斌：让房地产税公平合理
⑥ 从国情出发来合理设计房地产税制度，使之更加合理公平，既能起到筹集财政收入的作用，又能有调节收入分配、促进社会公平的积极效应。
中财办副主任杨伟民：建立房地产调控长效机制
⑦ 我国的债务主要包括政府部门债务、居民部门债务、企业部门债务。居民债务方面，要通过控制房地产泡沫来防范过快增长，建立新的住房制度和房地产调控的长效机制。
多地银行近日上调房贷利率
据最新数据显示，2018年2月全国首套房贷款平均利率为5.46%，相当于基准利率1.114倍，环比2018年1月上升0.55%；同比去年2月首套房贷款平均利率4.47%，上升22.15%。
值得注意的是，往年春节过后，各家银行贷款额度较为充裕，但今年全国各地银行房贷利率却出现“普涨”。据不完全统计：
北京，多家银行近日将首套房利率上浮10%。
广东珠海，多家银行首套房贷利率上浮10%~15%。
四川成都，大部分银行房贷利率都在基准利率基础上上浮10%~15%。
湖北武汉，首套房贷利率普遍上浮20%，二套房利率上浮30%。
……
业内人士：房贷收紧或成2018全年基调
业内人士分析认为，今年贷款额度继续吃紧，贷款利率继续上升。一旦更多银行开始暂停房抵贷，市场上流动性会骤然紧张，将进一步打击投资炒房客的炒房热情。
专家表示，房贷收紧发生在降杠杆的大背景之下，除了要着力降低企业负债率，还提出要抑制居民杠杆率，而居民杠杆率上升的主因就是房贷增长。房贷利率全面上浮，也是响应“房子是用来住的、不是用来炒的”号召，控制房价上涨、抑制投资需求是目前重要的政策取向。
“在政策连续性下，收紧或成为2018年全年的政策基调。”业内人士分析，对于当前市场来说，贷款政策收紧是必然的，无论是可贷资金的规模变动，还是银行本身防范金融风险，都会在此类贷款方面有所收紧。
来源：新华社 经济日报 经济参考报等
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