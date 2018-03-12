原标题：挪威芬兰将在北极圈内修铁路 通往中国的新走廊？

[观察者网 综合报道]日前，位于北欧的挪威、芬兰两国宣布计划在北极圈内修建一条铁路，打通芬兰现有铁路网至北冰洋的交通运输线，被外界认为欧洲“北极走廊”计划初见雏形。在这一蓝图中，芬兰将成为“北极丝路”上的枢纽。

据新华社3月12日报道，芬兰交通与通讯部9日公布，计划在北极圈内修建一条铁路，连接挪威希尔克内斯（kirkenes）口岸与芬兰罗瓦涅米市（Rovaniemi，罗瓦涅米位于北极圈内，东经25°44‘，北纬66°30’，是拉普兰的首府，有人也称之为芬兰的第二首都），打通芬兰现有铁路网至北冰洋的交通运输线。

芬兰交通与通讯部长贝尔内尔（Anne Berner）在新闻发布会上说，芬兰与挪威联合工作组从去年开始就对5条不同线路进行可行性研究，最终选择了希尔克内斯口岸，因为这条线路可确保芬兰的物流地位、货物可达性和交通安全保障。

挪威希尔克内斯与芬兰罗瓦涅米市铁路线路

这位部长透露，芬兰与挪威将进一步研究该计划的细节问题。挪威交通部长苏尔维克—奥尔森（Ketil Solvik-Olsen）9日也通过远程视频在新闻发布会上说，挪威方面愿意与芬兰保持良好合作。

贝尔内尔说：“北极铁路是重要的欧洲项目，它将在北欧、欧洲的北极地区和欧洲大陆之间建立更紧密的联系，将改善北部地区许多行业的运营条件。”

路透社报道称，挪威的希尔科内斯港为无冰深水港，距离俄罗斯边界约15公里。

据透露，这项铁路规划预计耗资约30亿欧元（约合36.9亿美元）。如果项目如期开工，将于2035年前后投入运营。工作组同时还研究了使用巨型卡车进行公路运输替代修建铁路的备选计划。

此间分析人士认为，一旦“北极走廊”建成，与计划中的赫尔辛基至爱沙尼亚首都塔林的海底隧道对接，可将欧洲大陆与北冰洋相连，再经由北冰洋东北航线与东北亚联通。这条交通运输线相比途径苏伊士运河的海运线路更节省时间，有望成为亚欧物流线路的新选择。在这一蓝图中，芬兰将成为“北极丝路”上的枢纽。

比利时《欧洲观察家》上个月曾刊发文章称，“北极走廊”受中国“一带一路”倡议鼓舞。如果来自亚洲的货船在希尔克内斯或挪威北部北冰洋沿海的其他地方卸货，那就比从经由苏伊士运河的航线缩短几千海里航程，用时之短，前所未有。

来自亚洲的货船将在希尔科内斯或挪威北部其他地方的北冰洋海岸上卸载，节省数千海里，照片：北极走廊

芬兰交通与通信部网络司副司长里斯托·姆托（Risto Murto）当时表示，会在数天内发表有关北冰洋铁路线第一份可行性研究报告。“如果有了通往中国的新走廊，那我们就处于欧亚的中间。芬兰就不再是个岛屿了。我们将全新地看待自己的地缘政治位置。”

芬兰自视为进入中国和亚洲的欧洲航空交通门户。赫尔辛基机场到北京的航程只有七个半小时，比欧盟任何其他地方都更接近中国。

该报道还提到，中国对北极走廊的融资至关重要。作为欧盟成员国，芬兰曾在2008年的金融危机中受挫，而与欧盟有关的各种问题令其难以获得其他外部援助。

《欧洲观察家》报道截图

芬兰交通局负责人勒沃马基（Matti Levomäki）说，目前欧洲北部的发展程度还不足以维持北极铁路的运营成本，但一旦新开矿藏或北极旅游继续升温，局面将会发生改观。

另据了解，位于挪威北部的希尔克内斯，是该国芬马克郡（Finmark）南瓦朗格尔市（South Varanger）的中心镇，以帝王蟹闻名。其往东南15公里是俄罗斯，往西南50公里是芬兰，将成为“北极走廊”牵手“冰上丝绸之路”的关键结合点。

“到那时，铁路会一直修过来。而在新建的港口，大型船只进进出出，卸货装货，这里将会一片繁忙。”南瓦朗格尔开发公司首席执行官肯尼思·斯托尔塞特兴奋地对记者说。

记者来到希尔克内斯机场附近的一处山头，顺着斯托尔塞特所指的方向看去，只见连绵的雪山银装素裹，当中半包围着的一处峡湾深邃清幽，上面飘着淡淡的极地海雾。这一蜿蜒向北的峡湾正是北冰洋的陆缘海巴伦支海。

“北极铁路项目与‘一带一路’倡议当中的北极航道开发密切相连，同时也和（希尔克内斯）大型巴伦支海港口建设计划完美结合。”南瓦朗格尔市市长鲁内·拉斐尔森对记者说。

责任编辑：张玉