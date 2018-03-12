杭黄铁路铺轨全线贯通 设计时速250公里(图)

原标题：杭黄铁路今日铺轨全线贯通：设计时速250公里
3月12日，杭黄铁路铺轨作业在由中铁二十四局施工的传芳左线特大桥落下帷幕，标志着杭黄铁路铺轨全线贯通。
本文图片均来自“杭州钱江新城管委会”微信公众号
杭黄铁路简介
杭黄铁路东起浙江省杭州市，向西经杭州市萧山区、富阳区、桐庐县、建德市、淳安县，越浙皖交界的天目山山脉进入安徽省，经宣城市绩溪县和黄山市歙县、徽州区至黄山北站，线路全长265公里，设计时速250公里。全线共设杭州东、杭州南、富阳、桐庐、建德东、淳安（千岛湖）、三阳、绩溪北、歙县北、黄山北站共10个车站。
来源：“黄山日报”微信公众号
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