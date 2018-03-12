中部战区副参谋长:军改新格局战区要勇担主战之责

原标题：中部战区副参谋长谭民：军改新格局下战区要勇担“主战”之责

中部战区副参谋长谭民 央广军事 视频截图

谈起军改新格局下的“战区主战”，中部战区副参谋长谭民代表表示，脱离老旧军区体制，适应崭新的战区体制，首要的就是换掉旧观念、树立新思想。

对于军改新格局下战区的主要职责使命，谭民代表概括为四个主要方面：主战主责，联战联训，胜战胜算，统战统保。

01

主战主责

战区是一个联合作战指挥机构，它的主要职能是主战，主战即主责，主责的概念是要积极主动，要敢于担当，要承担风险，要迎接考验，要打赢战争，要履行使命。

02

联战联训

部队要提高能力，其核心就是联战联训。作为联合作战指挥机构，战区最关键的任务是要进行联合作战。

现代战争的形态和作战方式都变了，我们的战争思维和作战理念也必须与时俱进。战区组建两年来，战区的军兵种已经纳入到战区指挥体制进行联训联演，并取得了很好的成绩。此外，全军性的战略战役集训，战区组织的联合训练和实兵演习也都取得了很好的成效。

03

胜战胜算

打赢未来战争必须要有科学合理的作战方案，要精于深算细算，将各种方案穷尽设计，反复演练，进而成为部队的练兵标准。

习主席指出，战斗力是唯一的、根本的标准要求。胜算的概念就是要用现代战争理念打赢未来战争，它是按照体系化、工程化的设计进行流程化的训练，它要求我们制定作战清单，制定作战规划，使我们的信息优势迅速转化为决策优势，进而达成部队的行动优势，从而打赢战争。

04

统战统保

战区作为本辖区内唯一的最高指挥机构，在党中央、中央军委的领导下，根据相应的权责，统一指挥作战。统一作战指挥行动，就要统一调配各种资源，使各种资源都能很好地运用于战争之中。

新形势下，战区的统战统保能力标准非常高。我们要运用现代信息技术，特别是物联网、纳米传感器等技术，将战区内的所有国防动员潜力、军兵种力量，都纳入到整个作战方案中去，使我们作战方案能够更加贴近未来战争实际。

来源：“央广军事”微信公众号

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责任编辑：张玉