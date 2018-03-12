公安消防部队首次高级士官晋升警衔仪式:79人晋升

原标题：公安消防部队首次举行高级士官晋升警衔仪式

本文图均为 中国消防杂志社微信公众号 图

“我是中国人民武装警察部队军人，我宣誓：服从中国共产党领导，全心全意为人民服务，服从命令，严守纪律，英勇顽强，不怕牺牲……”嘹亮的嗓音响彻云霄，矫健的步伐整齐有力。一群淬火的橙色勇士面向着威严的武警警徽，许下了庄重的承诺。

3月12日上午10时，公安消防部队高级士官晋升警衔仪式在江苏省公安消防总队培训基地隆重举行。仪式上，来自江苏、浙江、上海、安徽4个总队以及公安部消防局机关、南京消防士官学校的79名高级士官分别被授予一级、二级、三级警士长警衔。公安部消防局副局长张福生出席并讲话，部消防局政治部副主任唐明远宣读了晋升警衔命令。仪式由部消防局警务处副处长冒家洲主持。江苏消防总队总队长周详、政委梁新国、副总队长王献忠、参谋长陆军，士官学校校长高宁宇、政委李万峰及江苏总队高级士官家属代表出席。

“士官队伍是消防部队建设的主力军，高级士官是士官队伍的排头兵。近年来，在各级党委的坚强领导下，广大士官坚定维护核心，聚焦实战打赢，发扬优良作风，在部队建设和各种急难险重任务面前发挥了重要作用、作出了突出贡献，涌现出了一大批先进典型。”活动现场，张福生指出，“今天的晋升警衔仪式，不仅充分展现了新时代士官队伍的地位作用、责任担当和精神风貌，更加体现了部消防局党委对士官人才的充分尊重、对士官队伍建设的高度重视和对改革强警目标的坚定信心。”

张福生强调，消防部队要坚定维护核心，铸牢忠诚之魂。坚持用习近平强军思想武装头脑，不断强化“四个意识”、坚定“三个维护”，不断增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的高度自觉，坚决做到听习主席指挥、对习主席负责、让习主席放心，确保在思想上政治上行动上与党中央、中央军委和习主席保持高度一致，确保任何时候任何情况下绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

要聚焦练兵实战，提高打赢本领。坚决贯彻习主席训令，坚持按纲施训、科学组训，立足本职岗位和打仗战位，积极参加岗位大练兵，把操场当战场，把训练当实战，苦练过硬本领，在危难之中冲锋在前、敢打必胜，守护好群众的生命财产安全。

要锤炼过硬作风，发挥骨干作用。自觉树立规矩意识、纪律意识、服从意识、号令意识，真正做到令行禁止，一切行动听指挥，锤炼过硬的军人作风，争做有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人；充分发挥“兵王”专业特长，在业务训练中做“教头”、灭火救援中做“尖刀”、技术保障中做“能手”，管理教育中做“头雁”，在部队建设中勇挑重担、争做先锋，当好标杆、做好表率，团结和带领广大士兵以建设好部队、履行好使命的实际行动回报组织的关心厚爱。

据介绍，在全国两会消防安保的关键时刻，公安消防部队隆重举行首次高级士官晋升警衔仪式，旨在崇尚军人荣誉、提振部队士气、激励官兵斗志，进一步强化责任担当，不断提升新时代履行职责使命的能力。

“今天的授衔仪式对我来说，是一个新的起点。请领导和家人放心，我们全体高级士官将以新的姿态、新的面貌，认真学习，刻苦训练，努力工作，绝不辜负领导和家人的期望嘱托，争取为消防事业建设和发展继续做出更大贡献！”现场，高级士官代表崔彦彬发言，他认为，士官就是兵，绝对不能忘记初心、要时刻摆正位置，继续严守纪律规矩，在广大士兵队伍中当好表率、立好标杆。

“此时此刻，作为警嫂的我与大家一样，十分激动也十分自豪。我与丈夫结婚将近十年了，十年间，我们没有一般小夫妻的花前月下、朝夕相伴，家里家务事基本上都是我一个人承担。今年，我们的孩子9岁了，每当看到朋友们一家三口甜甜蜜蜜时我也有过心酸和抱怨，但每次看到丈夫休假结束离开我和孩子时表现出来的那份愧疚，听到他出警归来电话里疲惫的声音，我的心酸、抱怨便会化作心疼、理解。”仪式上，高级士官梁云贵的妻子浦佳萍作为家属代表发言，她动情地说，“热爱部队、现身国防不是一句空话，它需要无数个称职的军嫂、警嫂去奉献，在今后的生活中，我要继续当好丈夫的贤内助，尽最大努力解除他的后顾之忧，让他少一份牵挂，多一份忠诚；少一份私情，多一份奉献。”

记者了解到，包括梁云贵在内的79名高级士官中，一级警士长有7名、二级警士长13名、三级警士长59名。他们中间，既有身经百战、屡立战功的英模功臣，也有经验丰富、身手不凡的一线尖兵，还有技术精湛、手到“病”除的维修骨干。

对于此次晋升仪式，现场不少干部纷纷点赞，他们表示，“我们的队伍要想壮大，就必须提拔、晋升一批批讲政治、能力强、有经验、爱分享的高级士官，让他们充分发挥自身‘领头雁’‘压仓石’的作用”。

时光飞逝，一上午的时间很快过去。

“向前！向前！向前！我们的队伍向太阳！脚踏着祖国的大地，背负着民族的希望，我们是一支不可战胜的力量……”在嘹亮的《中国人民解放军军歌》中，仪式圆满结束。

按照公安部消防局统一部署，当日全国各省消防总队同步举行了高级士官晋升警衔仪式，集中为新选取的185名高级士官和晋升警衔的140名高级士官授衔，全体消防官兵通过电视电话会议系统实时观看。据悉，举行高级士官授衔仪式，在公安消防部队历史上尚属首次。

来源：“中国消防杂志社”微信公众号

责任编辑：张玉