调查：中国“老板们”最想把钱花在这四个地方

原标题：中国“老板们”最想把钱花在这四个地方！这项调查，满屏都是商机啊！

《中国经济生活大调查（2017-2018）》用“中国美好生活指数”评定要素的38个指标分别从生活、工作、社会环境和社会治理四个维度了解百姓的满意度，发现一个最值得关注的群体，就是自主创业人群。

我们发现，包含生活状态、工作状态、社会环境和社会治理等方面评定因素的38个指标中，自主创业者的满意度几乎都要高于平均水平，呈现出绝对乐观积极的状态。

善于处理家庭和同事关系 消费和法制满意度高

对于生活状态，自主创业群体对“家庭和谐”、“健康状况”最为满意，其次是“孩子成长”、“心态情绪”和“人际社交”；

对于工作状态，自主创业群体对“同事关系”、“自我价值”最为满意，而对“薪酬福利”和“晋升空间”满意度相对较低。

在社会环境方面，自主创业群体也表现出了各项高于平均值的状态。其中对“消费便利”的满意度最高，对“食品安全”和“个人信息安全”满意度较低；

在社会治理方面，他们对“法制观念”满意度最高，其次是“文化自信”、“榜样力量”和“精神追求”。

自主创业很幸福 但“钱越多越幸福”并不绝对

自主创业群体不但对自已的现状满意度高，幸福感也很高。大调查发现，接近五成的人感觉幸福（48.10%），高于平均水平，而感觉不幸福的人仅占12.40%，低于平均水平。

“越有钱越幸福”这个道理并不是绝对的，尤其对自主创业人群而言。我们发现，从创业人群不同收入段来看，幸福感最高的不是年收入在100万元以上的人，也不是年收入50-100万元的人，而是年收入在20-30万元的创业群体。

所以说，不是钱越多越好，保持一种合适的生活状态和各方面的平衡，或许幸福感更高。

自主创业者的幸福感来源是什么？

他们和大多数人一样，认为“健康状况”、“家庭关系”和“收入水平”是最影响幸福感的三个方面。但不同的是，他们相比其他人，更在意“事业成就感”和“社会保障”。

事业家庭两不误 简直“人生赢家”

相对于拥有一份稳定的工作，自主创业群体面临的挑战和压力也大，机会与挑战并存。那么，看重“事业成就感”和“社会保障”的他们，这么努力究竟为了什么？他们能够达到生活和工作的平衡吗？

大调查发现，超过一半的自主创业人群，努力工作是为了“追求更高品质的生活”（56.80%）。同时，在“自我实现”、“应对重大疾病或变故”和“留给儿女更多财富”三方面的选择比例高于平均值。

有精神追求，有对身体的关照，有对儿女的考虑，自主创业群体称得上是事业家庭两不误，生活工作双丰收。

创业者没你想象得那么忙

自主创业人群，通常会被认为是非常忙碌的一个群体，而实际上，我们发现，自主创业人群每日休闲时间，有2-3个小时的占比最高（25.10%）。休闲时间在3-5个小时的比例明显高于平均水平。

全国人民平均休闲时间是2.27小时，他们平均2.52小时。你的休闲时间，和全国人民平均值相比，是多了还是少了？是不是也需要调节一下了呢？

既然休闲时间不算少，自主创业者休闲时候都会做些什么呢？

除了“手机上网”和“健身锻炼”，这两项和大多数人选择一样，他们更愿意在“文化娱乐”和“业余培训”投入时间。文化娱乐可以放松心情，激发想象，业余培训让他们及时更新知识技能。看来，创业人群是很懂得劳逸结合，适时为自己“充电”的一个人群。

勇于创业的他们投资却保守 买车意愿相对更强

看起来有钱有闲、能挣会花的自主创业者会怎么配置资产呢？

大调查发现，自主创业人群投资的态度相对稳健保守。2018年他们打算投资的项目，“保险”、“理财产品”和“房产”排在前三位，选择不投资的占比有接近三成（29.20%）。

在消费方面，他们2018年最想把钱花在 “旅游”、“医疗保健”、“数码产品”和“家电”上。相对其他人群而言，还更想买辆车。

创业者的世界，

原来是这样的！

来源：央视财经《中国经济生活大调查》

本文编辑：张爽

责任编辑：张冬