港澳代表委员热议人大通过宪法修正案：时代所趋

原标题：时代所趋 事业所需 民心所向

——港澳代表委员热议人大通过宪法修正案

本报记者 张庆波

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月13日 第 04 版）

《中华人民共和国宪法修正案》获十三届全国人大一次会议高票通过。见证这一历史时刻的港澳代表委员一致认为，表决通过宪法修正案，进一步夯实了新时代坚持和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的基础，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供了有力保障，对坚持“一国两制”、确保港澳长期繁荣稳定意义非凡、影响深远。

“此次宪法修改的21条具体内容获高票通过，充分展现了时代所趋、事业所需、民心所向，表达了全国人民对依宪治国的高度信心。”香港专业人士协会创会主席简松年委员说。他表示，“实践证明，及时把国家发展的成就和宝贵经验上升为宪法规定，可以实现党的主张、国家意志和人民意愿的有机统一，这也是我们治国理政的一条成功经验。”简松年认为，把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法，把中共十九大确定的重大理论观点和基本方略载入国家根本法，必将为实现中华民族伟大复兴提供保障。

澳门中华文化发展促进会会长张宗真委员认为，全面加强党的领导，是人民所愿、国家所需，是中国进入新时代最为重要的保证。“此次修改宪法，在原有基础上进一步强化、深化中国共产党领导，有利于国家的长治久安，可以让中国‘复兴号’这艘巨轮航向始终正确。”

中国和平统一促进会香港总会常务副会长屠海鸣委员举例说，宪法修改后将“社会主义国家”改为“社会主义现代化强国”，目标更宏伟，在前面定语中增加了“和谐、美丽”，体现出对“现代化强国”的理解更全面、更透彻；对“民族关系”的定语中，增加了“和谐”，体现了对民族关系的认识更加深刻；在广泛的爱国统一战线的表述中增加“致力于中华民族伟大复兴的爱国者”，号召力、感染力更强。

屠海鸣表示，此次宪法作出相关修改，把国家监察委员会增设为国家机构，意味着要把所有公权力都置于监督之下，今后监督制度的“笼子”将愈扎愈紧，廉政建设迈出重要一步。

香港新界社团联会理事长陈勇代表表示，对香港而言，国家加强法治建设、有力推动宪法实施，有利于香港的繁荣稳定。香港特区前政制及内地事务局局长谭志源代表表示，宪法修正案将习近平新时代中国特色社会主义思想写入宪法，让“一国两制”事业在宪法层面的保障进一步增强。“习近平新时代中国特色社会主义思想中的十四条基本方略，其中之一就是坚持‘一国两制’。这样，‘一国两制’就进一步被明确要作为一个长期的原则和事业去做了。”谭志源说。

“国家越来越强大，香港发展的底气也就更足、更有动力。”香港特区立法会议员马逢国代表说。

点击进入专题

责任编辑：刘德宾 SN222