原标题：点赞习主席 点赞新时代

——列席全国政协会议的海外侨胞眼中的习近平

本报记者 叶晓楠 潘旭涛 卢泽华 李 婕

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月13日 第 05 版）

全国政协十三届一次会议正在北京召开，共有来自25个国家的35位海外侨胞受邀列席。他们当中，既有在当地侨界德高望重的老侨领，又有充满想法与活力、勇于尝试的华裔新生代，具有广泛的代表性。他们中许多人在海外曾经见过习近平主席，“点赞习主席”是他们共同的心声。

连日来，本报记者采访了受邀列席的部分海外侨胞，听他们讲述与习近平主席“相逢海外”的故事，从中感受他们对习近平主席的由衷爱戴。

“习近平当中国领袖，是中华民族的福气”

“2015年10月，习近平主席在英国进行国事访问时，我也有幸参加了相关活动。习主席接见在英国的华侨华人时，我离他只有两三米的距离。”英国伦敦华埠商会会长林奕权回忆起见到习近平主席的情形时，赞叹道，“他非常亲切，而且很有思想，很有文化涵养。”

令林奕权印象深刻的是，习近平主席太忙了，“在英国访问期间，很晚还在开会，一早又开始忙碌了，对工作非常认真。”

早在2012年2月，习近平任国家副主席期间访问美国，美国华人联合总会时任会长（现任理事长）蔡成华就曾近距离接触过他，还荣幸地受到接见并合影。“2017年4月，习近平主席再次访问美国时，也接见了旅美华侨华人的代表，我再一次有机会和习主席近距离接触。他对侨胞非常亲切，对我们在国外的发展非常关心，寄予殷切希望。”

土耳其中国工商总会会长江小斌也曾在海外两次见过习近平主席。“一次是习近平在当国家副主席的时候访问土耳其。那时，我们专门去欢迎他，习近平还亲切地接见了我们并与我们合影。”江小斌说，还有一次，就是2015年在土耳其安塔利亚举行的G20峰会期间，“我们100多人前去欢迎习主席，现场还组织了舞龙、舞狮表演，一直待到峰会结束后才回到伊斯坦布尔。当时，我们商会里只有两个人有机会进入峰会会场，我再度见到了习主席，习主席还跟我握了手。能在海外两次见到习主席，我终身难忘。”

吉尔吉斯斯坦中国南方华商商会会长、比什凯克华助中心主任杨彩平深深地记得习近平主席访问吉尔吉斯斯坦时的情形。“使馆邀请我们侨领参加活动，我站在人群中间，习主席走了进来，他的笑容是那么亲切，一下子走进了我们侨胞的心里，让我们很感动。”

全非洲华人妇女联合总会会长朱怡苑有幸见过习近平主席3次。2015年12月，习近平主席出席在南非举行的中非合作论坛约翰内斯堡峰会。当时，习近平主席也接见了华侨华人。“习主席的个人魅力是非常大的，讲话几乎全程脱稿，思路清晰，平易近人。听他讲话，非常亲切，就像在听家里的长辈聊一些想法和理念。”

2015年11月，亚太经合组织工商领导人峰会在菲律宾马尼拉举行。习近平主席出席了这次峰会，并接见了当地的华侨华人，其中就包括菲律宾中国商会会长洪及祥。“习近平主席就站在我的对面。”洪及祥回忆说，“他非常亲切友善，习近平当中国领袖，是中华民族的福气。”

全日本华侨华人联合会会长刘洪友曾两次见到习近平主席。一次是2009年12月，习近平任国家副主席期间访问日本，刘洪友作为侨领前去欢迎。第二次是2014年6月，刘洪友回国参加第七届世界华侨华人社团联谊大会。“当时在人民大会堂，习主席发表了重要讲话。我站在第二排，也很幸运地和习主席握手，感受到了习主席的温暖。”

早在2003年，意大利中国总商会会长陈正溪就曾见过习近平。当时，时任浙江省委书记的习近平访问意大利。“我作为侨领接待了习近平，他与我们接触的过程中非常诚恳，平常其他领导很少去的地方他都去，我们当时就感慨：作为一位省委书记，到这么偏僻的地方去，深入到侨民当中了解情况，让人很感动。我记得，当时我说：‘习书记，您在福建当省长的时候，我就看到媒体对您的报道了，您特别棒。’”

意大利罗马华侨华人联合总会会长张国权与习近平也曾有一次交集。“我感触最深的有一件小事，习近平到意大利的时候，华侨华人本来离得比较远。但他说，来来来，靠近一点，说我们都是好朋友。我感到，习近平特别关心侨胞，他还希望我们侨胞在海外把自己的事业做好。”

“习近平是世界级领袖”

在蔡成华看来，习近平主席十分平易近人、和蔼可亲。同时，作为领导人，他又是一位意志坚定、具有非凡魅力和魄力的大国领袖。他有序推进改革，大力反腐倡廉，打“虎”拍“蝇”猎“狐”不松手。“中国这样一个大国，需要有这种气魄的领导人。总之，我认为，习近平是一位划时代的领袖。”

“习主席把国家治理得很好，在海外威信很高。”张国权说，海外民众也都评价习近平主席是大国领袖、世界级领袖。

“据我观察，海外对习主席的印象很好。”法国华侨华人会主席任俐敏说，在习近平主席的领导下，中国的外交更具亲和力，在无形中拉近了中外之间的距离。

奥地利华人总会会长陈安申说，华侨华人对习近平主席提出的各种理念特别赞成和拥护，“因为这些理念是保证中国继续向前发展的重要指引。”

“习主席的执政方针，我们华侨华人都是很认同的。”江小斌说，这么大的一个国家，治理起来需要高超的执政能力。老百姓都有一种信心，那就是祖国会越来越强大，会越来越美好。

新西兰中华武术总会会长洪卫国认为，“习近平主席成为中国领导人，是中国人民的一大幸事。”

“一个国是一个大的家，一个家是一个小的国，家有千口，主事一人。必须有一个主事人，效率才能提高，这是中国国情决定的。习近平主席个人也很有魅力，语言平实接地气，人生阅历十分丰富。无论是提出‘一带一路’倡议、推动构建人类命运共同体，还是全面从严治党，都体现出他目光远大、放眼世界。”洪卫国说。

陈正溪虽然人在海外，但也看到，这5年来，以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，取得了很好的成绩。陈正溪觉得，习近平总书记务实、了解基层民生，在国家发展战略上把握得非常准确。

朱怡苑表示，在非洲，无论是政界高层，还是一般民众，都对习近平主席十分崇敬。

“习主席发表的重要讲话，让我们感到中国是有希望的，习主席的言语中透着沉稳，展现出中国的美好未来。”刘洪友认为。

埃及中国和平统一促进会会长陈建南认为：“习近平总书记的很多思想和理念是引领性的，他还很有魄力，解决了很多过去想解决而没有解决的难题。另外，习近平总书记秉持天下为公的思想，时刻在为国家发展尽心尽力。同时，习近平总书记放眼世界，中国正需要这样一位有魄力、有远见的领导人。”

“习近平领导的中国发展得越来越好”

十八大以来，以习近平同志为核心的党中央总揽战略全局，把握发展大势，在改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等方面取得了一系列具有重大现实意义和深远历史意义的成就，从以铁的决心根治腐败，到以“偏向虎山行”的勇气力促改革，从“一带一路”倡议的提出，到构建人类命运共同体理念的广受支持……世界看到这个东方大国的崭新姿态，中国主张、中国方案被赋予了新的内涵。

“中国提出了‘一带一路’倡议和构建人类命运共同体的理念，海外反应非常好，愿意参与。我们伟大的祖国这几年稳定发展，正以更稳健的脚步走近国际舞台的中央。”刘洪友说。

张国权认为，“一带一路”倡议、人类命运共同体理念，适应了当代世界发展的潮流。“世界变得越来越‘小’，交通越来越方便，你中有我，我中有你。当代世界的发展，大家要互联互通，共建共享，这些理念非常好。我们在欧洲也听到许多政治家欢迎‘一带一路’倡议，积极地参与，这为当地的经济发展带来许多机会。”

在土耳其经商的江小斌，有一个直观感受：海外的华侨华人，还有当地人，对习近平主席的执政理念，是相当认可的。“一带一路”倡议在土耳其反响积极，两国日益密切的经贸往来，使得江小斌受益匪浅。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持有腐必惩、有贪必肃，一大批“老虎”“苍蝇”被绳之以党纪国法。

丹麦中国和平统一促进会会长叶利宗认为，“中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央大力推进反腐败工作，进展很快，效果明显。我们海外华侨华人对中共全面从严治党非常认同。”

洪卫国表示，“在我们海外侨胞看来，勇于自我革命，这是中共的优点，也是中共永葆生命力的源泉。中国这样一个大国，这么多人口，必须要有一个强有力的核心来领导。”

中国飞速发展，使侨胞们虽然身在海外，也激动不已。

巴西里约华人联谊会会长邱海琴表示，我们海外华侨华人都为习近平总书记鼓掌。看到在习近平总书记的领导下，中国发展得这么好，我们也感到非常骄傲。国家强大，侨胞背后也有了坚实的靠山。中国人的地位越来越高，受到越来越多的尊重。“现在我在巴西，当地人都会由衷地对我说，中国人真了不起。如今，中国和海外不仅仅是经贸交流，更多的中国故事、中国声音、中国文化也在世界传播，这让我们深有感触。”

谈到习近平新时代中国特色社会主义思想，朱怡苑有自己的感受。“我们常说，在国外越久就越爱国，是因为我们在国外呆得越久，越能体会到社会主义制度的优越性。”朱怡苑表示，在国外，经常看到政党之间纯粹是为了反对而反对，而不是以人民的利益为根本，不从大局和国家利益考虑。而中国有集中力量办大事的优势，像办奥运会、G20杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤等，能办得像中国一样成功，并不容易，这就是中国人心往一处想、劲往一处使的优势。

蔡成华认为，在习近平总书记的带领下，中国正沿着适合自身发展的道路前进。“海外华侨华人对中国的政治体制、中国特色社会主义都有比较好的理解，也很支持。可是，有些西方人对此并不理解。我经常跟他们讲，中国改革开放40年的成就足以说明，中国的政治体制是最适合中国发展的正确道路。世界上没有标准的政治体制模式，我们不能照搬西方的体制，中国人最了解中国需要什么，中国人有能力有智慧办好自己的事。”

杨彩平说：“我们华侨华人相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国今后的发展，无论是经济崛起，还是内政外交，都值得期待。”

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责任编辑：刘德宾 SN222