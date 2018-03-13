校园贷裸贷近年多发 代表建议刑法增设非法放贷罪

原标题：厉莉代表建议整治借贷乱象 刑法中增设非法放贷罪

本报记者 周斌

套路贷、校园贷、裸贷……近年来，非法放贷行为多发，手段不断更新，令人防不胜防，由此引发当事人自杀自残等恶性后果的案件屡见不鲜。

“我们在调研中发现，非法放贷问题严峻，已经形成地下产业链，给群众生命财产安全带来隐患，同时危及金融安全。不过现行法律规制力度有限，审判也陷入很大的困境。”北京市房山区人民法院民二庭庭长厉莉代表今天接受《法制日报》记者采访时说。

3月7日，她和另外5位全国人大代表一起，向大会提交了关于在刑法中增设“非法放贷罪”的建议。

据了解，2012年，房山法院受理民间借贷案件仅四五百件，而去年已增长至近三千件。厉莉调研发现，很多基层法院的情况与房山法院类似，近年来民间借贷案件大量涌入，其中很大一部分涉及民间经营性放贷行为。

民间经营性放贷业务快速发展，虽然在满足部分群体的资金需求方面发挥了一定作用，但同时也引发了诸如暴力催收、与黑恶势力勾结、侵犯个人隐私、过度信贷、虚假诉讼等一系列社会问题，严重破坏了金融秩序、市场秩序和社会秩序，侵犯了人民群众生命财产安全。

厉莉建议，将违反金融管理法规，以营利为目的放贷行为，即非法放贷入罪。

她告诉记者，非法放贷行为的地下性、隐蔽性、逃避性，给行政机关执法带来重重困难。非法放贷主体故意不取得经营资质，进行地下经营性放贷，司法机关在民事审理中，也很难认定其是否属于经营性质的放贷。

刑事层面，一些非法放贷主体对债务人实施的多为威胁、恐吓、滋扰等软暴力，这些软暴力游走于现行法律边缘。公安机关和司法机关面对非法放贷过程中扰乱社会秩序，侵犯公民人身权利、财产权利的行为时，往往陷入无法可依的尴尬境地。即便其暴力程度触犯了现行刑法，法律惩治的也只是故意伤害、非法拘禁、绑架、敲诈勒索等衍生行为，而无法打击非法放贷这一根本诱因。

厉莉提出，应在刑法中明确设立“非法放贷罪”，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。具有“以暴力、胁迫、欺诈、寻衅滋扰等方式催讨债务的”“侵犯、泄露他人隐私的”“非以放弃全部或者部分债权为目的，阻碍债务人清偿债务的”等9类情形之一的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

来源：法制日报

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责任编辑：张义凌