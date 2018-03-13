原标题：你我关心的九大民生热点 听听部长怎么说

新华网北京3月13日电（王莹）蓝天会不会更多，手机流量资费会不会下调，共享单车怎样才能有序放置，孩子3点半放学难题怎么破。。。。。。在今年的全国两会上，这些你我关心的民生热点，部长们都给出了明确回答。

大气污染防治：今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%

党的十九大明确提出要坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。今年的政府工作报告进一步明确，巩固蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。推动钢铁等行业超低排放改造。提高污染排放标准，实行限期达标。开展柴油货车超标排放专项治理。

在3月10日举行的“提高保障和改善民生水平”两会记者会上，环保部副部长黄润秋表示，从全世界治理的情况来看，大气污染治理不是一朝一夕、一蹴而就，它有一个过程和自身的规律。当前我国大气污染治理形势仍处在负重爬坡、任重道远的阶段，来不得半点松懈，容不得半点的懈怠。“在一些极端不利的天气情况下，比如静稳的天气、高湿的天气，重污染天气还会卷土重来。”

黄润秋指出，下一步大气污染治理关键是在三个结构的调整和优化：一是产业结构；二是能源结构；三是交通运输结构。另外，还要靠广大社会群体的普遍参与，“只有我们大家一起来践行绿色发展方式和绿色生活方式，我们的蓝天白云才能常在。”

居民收入水平：提高个人所得税起征点

今年的政府工作报告提出，要稳步提高居民收入水平，提高个人所得税起征点，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除，合理减负，鼓励人民群众通过劳动增加收入、迈向富裕。

在3月7日举行的“财税改革和财政工作”两会记者会上，财政部副部长史耀斌表示，起征点提高到什么程度，将根据居民的基本生活消费水平的变化来提出政策性建议。史耀斌说，此次个人所得税改革有两大内涵值得关注，除了提高起征点，另一个内涵是前所未有的，即增加了专项扣除，首选重点就是子女教育、大病医疗等老百姓最急需最关切的方面。“当然，我们还会根据实际的情况来最后具体确定专项扣除项目的规模和数目。”

“此次个人所得税改革还要改革完善个人所得税的征税模式。”史耀斌说，改革会将分类税制转化为建立起综合与分类相结合的个人所得税税制，这也是世界上通行的个人所得税征税模式。

“我们会将一些劳动性所得，比如说工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等作为综合所得合并起来，然后再确定一个基本减除费用，大家称之为起征点，再进行征税。”

孩子教育：将探索依靠社会力量解决“3点半放学”问题

孩子下午3点半就放学，家长无法接送一直是困扰不少家庭的难题。在3月3日下午举行的两会“部长通道”上，教育部部长陈宝生坦言，“3点半现象”既是年轻父母在孩子成长中的烦恼，也是社会发展中的难题。

他指出，教育部将与有关部门协商解决涉及的相关政策问题，探索依靠社会力量解决“3点半放学”问题，并加大力度治理校外托管班乱象。

他表示，一些地方已经制定了符合当地实际的政策措施，如规定中小学校后服务全覆盖，将开展课外活动作为放学后的主要内容，还有一些地方尝试“弹性放学”。下一步，教育部将总结成功经验，并对出现的问题密切跟踪。

共享单车管理：需要政府、企业和使用者共同治理

乱停乱放、维护不及时、押金难退……在方便市民出行的同时，共享单车近年来也带来不少问题。对此，交通运输部部长李小鹏在3月5日举行的“部长通道”上指出，作为一种绿色出行方式，共享单车深受人民群众欢迎，需要政府、企业和使用者共同治理，共同解决问题。

李小鹏表示，共享单车在解决群众出行“最后一公里”、缓解城市交通拥堵等方面发挥了重要作用。“所以，我们要共同治理、共同维护共享单车，让共享单车能够发展好、使用好、维护好，为人民群众服务好。”

2017年，交通运输部联合有关部门出台了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，对共享单车的发展起到了重要作用。李小鹏认为，乱停乱放、维护不及时、押金难退等问题背后，既有政府不作为、服务不到位的问题，也有企业服务不到位的问题，还有极少数用户不文明使用等原因。

手机流量资费：到年底之前要比去年下降30%以上

今年的政府工作报告明确提出，要加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%。

在3月5日举行的“部长通道”上，工业和信息化部部长苗圩表示，到年底之前移动网络流量资费要比去年下降30%以上。同时，还要继续推动家庭宽带、企业宽带和专项资费的下降。

此外，工信部副部长陈肇雄在接受新华社记者专访时表示，将推动基础电信企业加快开展套餐梳理和调整、系统开发和改造、测试和业务验证等工作，确保广大用户在7月1日前享受到取消流量“漫游费”这一红利。

大病医保：今年将把宫颈癌、乳腺癌、肺癌等纳入大病集中救治病种

今年的政府工作报告提出，要提高基本医保和大病保险保障水平，居民基本医保人均财政补助标准再增加40元，一半用于大病保险。

在3月9日举行的“部长通道”上，国家卫计委主任李斌表示，今年，中央财政将安排转移支付资金221亿多元，专项用于医疗救助补助。她说，今年还将把宫颈癌、乳腺癌、肺癌等纳入大病集中救治病种，并进一步扩大救治人群，覆盖所有建档立卡贫困人口和农村特困人员、农村低保对象等。

养老保障：“互联网+养老” 推进智慧养老、医养结合试点工作

今年的政府工作报告指出，要继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。积极应对人口老龄化，发展居家、社区和互助式养老，推进医养结合，提高养老院服务质量。

两会期间，民政部部长黄树贤做客新华网、中国政府网《部长之声》时表示，目前养老服务领域面临的主要问题是一些老年人生活比较困难，需要加大救助保障力度，尤其是对一些失能、半失能老年人的护理照料不够；一些养老院设施落后、服务类型单一、服务质量不高；放开养老服务市场、鼓励社会力量参与的政策落实不到位；养老服务从业人员待遇偏低、人才流失严重，队伍十分短缺等。

下一步，民政部将重点做好以下工作：继续实施“十三五”养老相关规划，加快健全养老服务体系。深化养老服务业“放管服”改革，推动取消养老机构设立许可，完善事中事后监管机制。深化居家和社区养老服务改革，推进建立农村留守老年人关爱服务体系。制定“互联网+养老”政策措施，推进智慧养老、医养结合试点工作。继续开展提高养老院服务质量专项行动，确保排查出来的问题全部整治到位，全面提升养老院的管理服务水平。

文物保护：在政策引导和项目设计上让文物“活起来”

这一两年，随着《我在故宫修文物》、《国家宝藏》、《如果国宝会说话》等纪录片和综艺节目的热播，民众中掀起一波“文物热”。

在3月3日举行的“部长通道”上，国家文物局局长刘玉珠表示，文物安全是文物工作的底线、红线和生命线，文物安全工作永远是零起点。

如何加强文物保护？刘玉珠表示，文物安全工作要紧扣责任链条，明确地方政府的属地原则、承担主体责任。要有责任意识，谁管理谁负责，谁使用谁负责。出了问题要担责，不搞含糊、不搞下不为例。今年，将继续创新督察机制，增强部门联合执法，提高全社会的文物保护意识。

如何让文物在当下焕发新生机？3月10日，刘玉珠做客新华网2018全国两会特别访谈时表示，让文物“活起来”是一篇大文章，远不止是制作一些文物衍生产品，或者进行一些文物开发就能完成任务了。要在政策引导和项目设计上让文物“活起来”。“政策是导向，市场是关键。要确定文物的文化、艺术和历史价值，处理好利用和安全的关系，把死物变成有灵魂、有生命力的活物，需要创意、需要传播，最终的检验者是市场。”

水污染治理：今年6月底之前全面建立河长制

今年的政府工作报告指出，要深入推进水、土壤污染防治，实施重点流域和海域综合治理，全面整治黑臭水体。

在3月9日举行的“部长通道”上，水利部部长陈雷说，将加大力度统筹推进河长制和湖长制，确保在今年6月底之前全面建立河长制，年底之前全面建立湖长制。

河长制和湖长制是我国生态文明建设的重要改革举措。陈雷指出，目前全国已有25个省份建立了河长制，明确了省、市、县、乡四级河长32万名，其中省级河长336名、还有55人兼任总河长。“很多河流从没人管到有人管，从多头管到统一管，从管不好到管得好。”

“全国现在水域面积大于一平方公里的湖泊共有2865个，到目前为止已经有2180个湖泊建立了湖长制。”陈雷说，水利部会同有关部委和地方政府正在推进全面实施湖长制。

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责任编辑：初晓慧