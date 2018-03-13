原标题：中国金融监管重大改革：银保合并，一行两会

《财经》记者 张威/文 袁满/编辑

经过较长时间酝酿之后，新一届政府有关国务院机构改革方案于3月13日一大早在全国两会亮相。《财经》记者拿到的方案显示，中国金融监管体制延续多年的“一行三会”结构，出现重大变化，中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会（下称“银保监会”），作为国务院直属事业单位。若此方案在两会上获得通过，未来中国金融监管体制就将形成新的“一行两会”结构：中国人民银行、中国证监会、中国银保监会。

根据国务院机构改革方案的描述，新组建的中国银保监会主要职责是，依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健进行，防范和化解金融风险、保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会拟定银行业、保险业重要性法律法规草案和审慎监管基本制度的职责，均划入中国人民银行。

根据改革方案，新组合后的中国银行保险监督管理委员会将带来一系列的人事变化。恰巧赶上政府换届的“一行两会”新格局也将迎来新的重大人事变化。此前，业界曾有预期，年届70的央行行长周小川即将卸任，新任央行行长业界颇多猜测为现任中央政治局委员，中央财经领导小组办公室主任，国家发展和改革委员会副主任、党组副书记刘鹤兼任；而银保合并后最有可能的掌舵人被认为是现银监会主席郭树清。

但上述预期目前均属于市场分析，主要人事任免将在今年全国两会结束时才会逐步水落石出。其中可以明确的是，两会将确认新一届政府各部长名单，因此中国人民银行行长人选将会明确。但“两会”主官，很有可能会在今年两会结束后，再由国务院履行相关任免流程。

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责任编辑：张义凌