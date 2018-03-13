个税改革到底怎么改？税务总局局长王军回应

3月13日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第四次全体会议。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，记者在这里采访列席会议的国务院各部委负责人。

以下为文字直播实录：

央视记者：个人所得税要怎么改，个税起征点会提高到多少？

国家税务总局局长王军：前几天全国人大、财政部在他们举办的记者会上，有关领导已经做了比较详细的说明，我没有补充。下一步，一是积极配合做好个税法、税收征管法的修订工作，二积极认真做好个税征收信息化处理的有关准备工作和其他基础建设工作，三是积极做好有关纳税人服务和培训工作。

新华社记者：减税政策有哪些特点？

王军：今年政府工作报告中涉税内容，至少有3个特点：1。举措多。政府工作报告中的涉税内容有31处，其中今年要推进的减税降赋举措有18项，是历次笔墨最多的一次，分量很重，力度很大。2。覆盖广。税改将惠及上亿自然人，几千万家企业。

王军：第二个问题，答案很明确。国家用税收的减法换来企业效益的加法，形成了经济发展的乘法。

内蒙古广播电视台：大家对税务部门便民办税春风行动很关心，会有新的举措吗？纳税诚信体系和惩戒体系建设方面会不会有新举措？

王军：用三组数据来说明这五年来，一些主要的变化。第一组：5年来税收审批事项减少90%，办理税收所需要报送的资料减少30%；第二组：5年来网上办税的占比由30%增加到90%，国税地税的联合办税服务厅由0增加到80%；第三组：5年来办税时间减少50%，在全球排名提高了59位。

微信公号：今年公布的机构改革方案中涉及到国税总局，怎么回应？

王军：税务机构改革方案是一项利民利税利企利国的好方案，我们完全赞同。我们将在党中央国务院的坚强领导下，在地方各级党委、政府及有关部门的大力支持下，勇于担当，精准操作，确保改革积极、稳妥、扎实，如期落地，努力做到事和、人和、利和、心和，建设一支让党放心，让人民群众满意的税务铁军。

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责任编辑：张义凌