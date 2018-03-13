军报评新建退役军人事务部:不让军人既流血又流泪

原标题：新组建退役军人事务部： 不让军人既流血又流泪！

国务院新组建退役军人事务部

3月13日上午，北京人民大会堂，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案，国务院新组建退役军人事务部，将民政部的退役军人安置职责，人社部的军官转业安置职责，以及中央军委政治工作部、后勤保障部有关职责整合，组建退役军人事务部，作为国务院组成部门。

退役军人事务部主要干些啥？

13日上午，国务委员王勇对国务院机构改革方案作出说明，明确新组建的退役军人事务部主要职责是：

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；

褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（记者侯磊）

新组建退役军人事务部：不让军人既流血又流泪！

■中国军网记者 洪文军

国务院机构改革方案来了，将新组建退役军人事务部！

3月13日上午，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。记者 冯凯旋摄

3月13日上午，北京人民大会堂，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案，国务院新组建退役军人事务部，将民政部的退役军人安置职责，人社部的军官转业安置职责，以及中央军委政治工作部、后勤保障部有关职责整合，组建退役军人事务部，作为国务院组成部门。

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连日来，解放军和武警部队代表委员热议习近平在十九大报告中提出的组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

昨天，3月12日的上午，在解放军和武警部队代表团全体会议上，新疆军区政委李伟代表说，习主席作出组建退役军人管理保障机构的重大决策，是从根本上解决退役军人问题的大思路、大手笔，具有里程碑意义。

习主席在插话时指出，不要让英雄既流血又流泪，让军人受到尊崇，这是最基本的，这个要保障！

新组建退役军人事务部，体现了党中央、中央军委和习主席对广大退役军人的关心厚爱，对现役军人也将产生激励作用。

军人来自社会，绝大多数还要回归社会，仍是“最可爱的人”。

多给退役军人一些关爱，有力维护他们的合法权益，对于消除现役官兵后顾之忧、凝聚军心士气、建设强大国防具有重要作用。新组建退役军人事务部，不仅对退役军人是利好消息，对现役军人安心服役、建功军营也具有重要意义。

我们的子弟兵是最可爱的人，他们在军营里流血，退役后岂能再让他们流泪？ 在全社会形成尊崇军人、退役军人的浓厚氛围，在今天推进新时代练兵备战之际具有特别的时代意义。习近平强调，军转干部是党和国家的宝贵财富，是建设中国特色社会主义的重要力量。军队干部转业到地方工作，是他们人生的重大转折，要安置好，也要使用好，继续发挥他们的作用。要严肃安置工作纪律，不允许以任何理由拒绝接收军转干部，确保党中央政令畅通。可以预见，在改革强军大背景下，新组建退役军人事务部，将更有力落实习主席这一重要指示精神。

回眸改革开放40年伟大进程，广大退役军人投身社会经济建设大潮，付出的汗水、智慧和取得的成绩可圈可点，成为一抹夺目的亮色。退伍后，再立新功，不仅仅是一句口号，也成为人民群众的口碑。

全面建成小康社会，让每个人过上小康生活，一个都不能少。当下，关爱少数生活困难、体弱多病的退役军人，拷问我们的社会良知。这些年来，党和政府以及社会各界给予他们诸多关爱，成为一股暖流。新组建退役军人事务部，建立健全相关规章制度，将让这一群体生活得更有质量、更有尊严，更好地融入社会，这也将让我们的社会更加和谐美好！

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责任编辑：张义凌