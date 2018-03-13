计划生育37年后或从国务院机构名称消失 有何信号

原标题：计划生育37年后或从国务院机构名称中消失，传递什么信息？

3月13日，国务院将根据《深化党和国家机构改革方案》形成的《国务院机构改革方案》提请十三届全国人大一次会议审议。其中，五年前成立的“国家卫生和计划生育委员会”拟将不再保留，而是新组建“国家卫生健康委员会”。引起关注的是，37年后，国务院组成部门中可能第一次拿掉计划生育这个名词。国家卫生健康委员会合并多项健康职能据悉，国家卫生健康委员会将国家卫生和计划生育委员会、国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室、全国老龄工作委员会办公室的职责，工业和信息化部的牵头《烟草控制框架公约》履约工作职责，国家安全生产监督管理总局的职业安全健康监督管理职责整合，组建国家卫生健康委员会，作为国务院组成部门。

根据方案，将保留全国老龄工作委员会，日常工作由国家卫生健康委员会承担。民政部代管的中国老龄协会改由国家卫生健康委员会代管。国家中医药管理局由国家卫生健康委员会管理。

同时，将不再保留国家卫生和计划生育委员会，不再设立国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

国务委员王勇在作《关于国务院机构改革方案的说明》时表示，为推动实施健康中国战略，树立大卫生、大健康理念，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业和产业发展，为人民群众提供全方位全周期健康服务，拟做出上述改革。

根据方案，新组建国家卫生健康委员会的主要职责是，拟订国民健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织制定国家基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务、卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。计划生育37年后或从机构名称中消失改革方案亮相后，“计划生育”在这次机构改革中被去掉了，也引发了社会关注。外界预期，去掉“计划生育”意味着自主生育时代即将来临。

中国人口与发展研究中心副研究员黄匡时介绍，1964年，国务院成立计划生育委员会，下设办公室。主要任务是负责节育宣传、技术指导工作，对全国计划生育工作情况进行调查研究和督促检查。各省、自治区、直辖市也先后成立了相应的组织机构，或在卫生厅内指定专人负责计划生育工作。四年后，1968年11月，国务院计划生育委员会被取消，计划生育工作仍由卫生部承担。

1973年7月16日，国务院成立计划生育领导小组，下设办公室（设在卫生部）。领导小组的主要任务是协调对全国计划生育的宣传指导，加强避孕科研、节育技术指导和做好避孕药具的供应工作。进行调查研究，总结和交流经验。

国家计划生育委员会作为国务院常设机构，负责全国的计划生育工作，这是1981年3月6日，五届人大第十七次常务委员会会议决定成立的。2003年3月，经第十届全国人大第一次会议决定，在国务院行政管理体制和机构改革中，将原国家计划生育委员会更名为国家人口和计划生育委员会。国家人口计生委承担着执行国家的人口和计划生育政策。2013年，国家人口和计划生育委员会与卫生部合并组建了国家卫生和计划生育委员会。专家称，实施自主生育是大势所趋黄匡时表示，“计划生育”本身是一个中性词，既包括限制性的计划生育，也就是生育控制，也包括鼓励性的计划生育，也就是鼓励生育。

由于我国长期实施的以“独生子女”为主导的生育控制政策，让计划生育这一词汇凝固化为生育控制。所以，在民间，计划生育已经完全被固化为“结扎”、“引产”等生育控制的形象。

逐步调整完善生育政策是中央的既定方针。自“双独两孩”、“单独两孩”、“全面两孩”后，进一步完善生育政策，实施自主生育也是大势所趋。

黄匡时认为，这主要不是因为中国人口会雪崩，事实上中国人口也不会雪崩。而自主生育是以人为中心发展理念的客观必然，也是满足人们群众美好生活追求的客观必然，更是习近平新时代中国特色社会主义思想发展的客观必然。

不过，黄匡时也担心，去掉“计划生育”可能意味着某些职能的弱化。在我国已经进入低生育率的新时代，人口规模即将迈向负增长，人口区域分布面临重塑，“少子化”、“老龄化”等人口问题日益严重，人口问题愈发重要，尤其是人口健康与素质在新时代的经济和社会发展中的基础性作用更加重要。

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责任编辑：张玉