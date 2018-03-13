两位资深正部今任新职(图/简历)

原标题：两位资深正部今任新职

来源：长安街知事

十三届全国人大一次会议13日上午在人民大会堂举行第四次全体会议。会议经过表决，通过了十三届全国人大宪法和法律委员会主任委员、副主任委员、委员名单，和十三届全国人大财政经济委员会主任委员、副主任委员、委员名单。

其中，李飞出任宪法和法律委员会主任委员、徐绍史出任财政经济委员会主任委员。

李飞简历

李飞，男，1953年6月出生，河北保定人。北京大学经济系世界经济专业毕业，经济学硕士，研究生学历。

2003年3月，任全国人大常委会法制工作委员会副主任；

2006年2月，任全国人大常委会香港特别行政区基本法委员会副主任 、澳门特别行政区基本法委员会副主任；

2008年3月，任全国人大常委会法律委员会委员；

2013年3月，任十二届全国人大常委会副秘书长，法律委员会副主任委员，香港特别行政区基本法委员会主任、澳门特别行政区基本法委员会主任；

2018年3月，任十三届全国人大宪法和法律委员会主任委员。

第十三届全国人民代表大会代表。

徐绍史简历

徐绍史，男，汉族，1951年10月出生，浙江宁波人，经济学硕士，高级经济师。1969年4月参加工作，1974年12月加入中国共产党。

1969.04—1971.12，吉林省汪清县插队知青，随后在汪清县食品厂、罗子沟公社、县工业局工作；

1977.03—1981.03，长春地质学院水工系水文地质及工程地质专业学习；

1980.03—1991.12，历任地矿部政策法规研究室干部、部领导秘书、办公厅副主任、主任等职；

1991.12—1992.11，挂职任广东省地矿局副局长；

1992.11—1993.10，广东省地矿局副局长兼任深圳市地质局局长；

1993.10—2000.12，起历任国务院办公厅秘书一局副局长、局长；

2000.12—2007.04，国务院副秘书长、机关党组成员；

2007.04—2013.03，国土资源部部长、党组书记，国家土地总督察；

2013.03—2017.02，国家发展和改革委员会主任、党组书记；

2017.02—2018.03，全国政协人口资源环境委员会副主任；

2018.03—，十三届全国人大财政经济委员会主任委员。

第十七届、十八届中央委员，第十三届全国人大代表。

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责任编辑：张玉