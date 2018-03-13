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| 2018全国两会特别报道

两位资深正部今任新职(图/简历)

两位资深正部今任新职(图/简历)
2018年03月13日 18:49 新浪综合
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　　原标题：两位资深正部今任新职

　　来源：长安街知事

　　十三届全国人大一次会议13日上午在人民大会堂举行第四次全体会议。会议经过表决，通过了十三届全国人大宪法和法律委员会主任委员、副主任委员、委员名单，和十三届全国人大财政经济委员会主任委员、副主任委员、委员名单。

　　其中，李飞出任宪法和法律委员会主任委员徐绍史出任财政经济委员会主任委员

　　李飞简历

　　李飞，男，1953年6月出生，河北保定人。北京大学经济系世界经济专业毕业，经济学硕士，研究生学历。

　　2003年3月，任全国人大常委会法制工作委员会副主任；

　　2006年2月，任全国人大常委会香港特别行政区基本法委员会副主任 、澳门特别行政区基本法委员会副主任；

　　2008年3月，任全国人大常委会法律委员会委员；

　　2013年3月，任十二届全国人大常委会副秘书长，法律委员会副主任委员，香港特别行政区基本法委员会主任、澳门特别行政区基本法委员会主任；

　　2018年3月，任十三届全国人大宪法和法律委员会主任委员。

　　第十三届全国人民代表大会代表。

　　徐绍史简历

　　徐绍史，男，汉族，1951年10月出生，浙江宁波人，经济学硕士，高级经济师。1969年4月参加工作，1974年12月加入中国共产党。

　　1969.04—1971.12，吉林省汪清县插队知青，随后在汪清县食品厂、罗子沟公社、县工业局工作；

　　1977.03—1981.03，长春地质学院水工系水文地质及工程地质专业学习；

　　1980.03—1991.12，历任地矿部政策法规研究室干部、部领导秘书、办公厅副主任、主任等职；

　　1991.12—1992.11，挂职任广东省地矿局副局长；

　　1992.11—1993.10，广东省地矿局副局长兼任深圳市地质局局长；

　　1993.10—2000.12，起历任国务院办公厅秘书一局副局长、局长；

　　2000.12—2007.04，国务院副秘书长、机关党组成员；

　　2007.04—2013.03，国土资源部部长、党组书记，国家土地总督察；

　　2013.03—2017.02，国家发展和改革委员会主任、党组书记；

　　2017.02—2018.03，全国政协人口资源环境委员会副主任；

　　2018.03—，十三届全国人大财政经济委员会主任委员。

　　第十七届、十八届中央委员，第十三届全国人大代表。

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责任编辑：张玉

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