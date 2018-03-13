会上被带走的官员都有谁？他被带走时“吓瘫”

原标题：会上被带走的官员们都有谁

来源：大白新闻微信公众号

3月12日，中央纪委官网发布了《安徽：机动式巡视显威力，18名厅处级干部被审查》的文章。据悉，该文章批露了安徽出版集团原董事长王亚非在机动式巡视见面会上被带走并接受组织调查的细节。

梳理发现，在会上被带走的官员不止一位：云南楚雄原州长杨红卫在常委会上被带走，“被吓瘫”；原南京市委书记杨卫泽被带走前正主持召开市委常委民主生活会，曾欲跳楼却被摁住；广州原市委书记万庆良在当天召开的省委会议上，被纪检工作人员当众带走……

安徽一厅官在巡视见面会上被带走

据媒体报道，3月12日，中央纪委官网刊发了《安徽：机动式巡视显威力 18名厅处级干部被审查 》的文章，来讲述安徽机动式巡视的情况。该文称，2017年3月，十届安徽省委展开首轮巡视，安徽出版集团被列为两家机动式巡视单位之一。

3月20日下午，在该集团召开机动式巡视见面会时，安徽省纪委工作人员将该集团原党委书记、董事长王亚非带离，并于当日对外公布王亚非接受组织审查，形成了强大震慑。也就是说，王亚非是在机动式巡视见面会上被带走并接受组织调查的。

公开资料显示，王亚非出生于1955年4月，他曾在安徽省外贸咨询公司、安徽省技术进出口公司、安徽进出口股份有限公司等单位工作。2003年，他出任安徽省对外贸易经济合作厅副厅长，1年后任安徽省商务厅副厅长。

2005年其职务再次变动，担任安徽出版集团党委书记、董事长。2015年8月，因年龄原因他卸任该职。此外，王亚非还曾是第十二届全国人大代表，2017年6月代表资格被终止。2017年8月，王亚非被“双开”。

云南楚雄原州长会上被带走“被吓瘫”

此前，媒体曾报道称：被带走的瞬间，不同官员的反应也是各不相同。文章称，原四川省委副书记李春城于2012年12月2日落马，成为十八大后“首虎”。被中央纪委带走时，李春城第一反应便是消除违纪违法的证据。

据媒体报道，纪检人员称李春城被控制后，“他要求上厕所，并试图抠出一张手机卡扔掉”。相比李春城的反应，云南楚雄州委副书记杨红卫则是直接被吓瘫。2011年4月27日，杨红卫是在当晚召开的州委常委会上被带走的。

省纪委领导当场在大会上宣布对杨红卫实行双规，随后将其带走。据媒体报道，杨红卫当时“被吓瘫了”，由4名警察抬走。据悉，杨红卫，1963年8月出生，男，彝族，大学学历，1983年8月参加工作。原云南省楚雄彝族自治州州长。

2011年5月，其因涉嫌吸毒、受贿被中共云南省纪委立案调查。2011年8月2日，中共云南省委常委会决定，对杨红卫给予开除党籍处分，对涉嫌违法犯罪问题移送司法机关依法处理。2012年12月13日，该案开庭审理。

南京市委原书记杨卫泽欲跳楼被摁住

2015年的首虎，是江苏省委原常委、南京市委原书记杨卫泽。杨卫泽于2015年1月4日落马。当天下午，杨卫泽还正主持召开南京市委常委民主生活会，下午五点左右，会议正在进行中，市委副秘书长接到电话，通知杨卫泽去省委。

后来杨卫泽亲自接听了电话，之后，民主生活会休会。杨卫泽按通知要求赶往江苏省委。据媒体报道，民主生活会休会后，杨卫泽给几个应该一起去省里参会的人打了电话，在得到确定的消息后，杨卫泽在办公室抽了十五分钟的烟。

去到省委后，杨卫泽发现中纪委的工作人员后，立刻做出向窗户跑欲跳楼的举动，不过被摁住了。此后，网上曝光了杨卫泽在火车站被押送的一张照片。照片中的杨卫泽在火车站台上，带着白色口罩，周围有6名服装、鞋一致的年轻男子。

其中5人面朝杨卫泽，前后左右360度将其包围，另有一人在周围徘徊。此外，有媒体还曾报道称，杨卫泽的秘书、妻子以及“红颜知己”也都是在同一日被带走调查。

公开资料显示：杨卫泽，男，汉族，1962年8月出生，江苏常州人。1981年8月参加工作，1988年4月加入中国共产党，在职研究生学历，硕士学位。曾任江苏省委常委、南京市委书记。

2016年12月14日，浙江省宁波市中级人民法院公开宣判杨卫泽受贿案，对被告人杨卫泽以受贿罪判处有期徒刑十二年六个月，并处没收个人财产人民币二百万元；对杨卫泽受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

洛阳市委原书记与同事说话时被带走

2016年1月16日下午，中央纪委发布消息称，河南省委常委、洛阳市委书记陈雪枫涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。陈雪枫也成为2016年首虎。据悉，十八大以来，最强中央纪委打虎节奏快准狠，不少官员被“秒杀落马”，而陈雪枫就是其中一个。

据了解，陈雪枫落马前，各种会议活动均正常参加。落马前三天召开的洛阳市委全体会议，陈雪枫还作了市委常委会2015年工作报告。就在落马前一天，陈雪枫出席了洛阳市委扶贫开发工作会议，还公开会见了前来洛阳考察的客人。

据媒体报道，陈雪枫就是在1月15日下午被调查组带走的。陈雪枫参加完一个会议后，正在电梯口跟市委常委某领导说话，被突然而至的调查组围住后带走。据在场官员回忆，“整个过程非常迅速，就一小部分人看到了，当时大家都蒙了。

据悉，陈雪枫，男，汉族，1958年9月生，河南开封人，1985年11月加入中国共产党，1975年10月参加工作，1982年1月中国矿业学院选煤专业本科毕业，博士研究生学历，管理学博士，教授级高级工程师、高级经济师。曾任河南省委常委、洛阳市委书记。

2017年4月，因涉嫌受贿、贪污、国有公司人员滥用职权案，被提起公诉。2017年5月31日，陈雪枫以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元；以国有公司人员滥用职权罪判处有期徒刑四年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

广州原市委书记被11人押送至北京

其实，还有很多官员也都是在会场上被带走的，有评论人士称，这有一定的震慑作用。2014年6月27日，广东原省委常委、广州原市委书记万庆良在当天召开的省委会议上被纪检工作人员当众带走。

据媒体报道，随后，万庆良被直接押送北京，由11人押送，乘坐东航飞机，头等舱全部清空，并与经济舱隔离。万庆良曾被称为是“60后明星官员”，在开会期间被查这件事曾引起广泛关注。而在2015年年底，万庆良在庭审最后陈述阶段痛哭流涕，亦引发了关注。

据悉，万庆良，男，汉族，1964年2月出生，广东五华县人，1984年7月参加工作，1986年11月加入中国共产党。曾任广东省委常委、广州市委书记。2016年9月30日，一审被判处无期徒刑。[资料来源：中央纪委官网、新京报、澎湃新闻、中国青年网等]

责任编辑：张玉