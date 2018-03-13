军报谈备战：枕戈待旦不是唱歌唱出来的

原标题：枕戈待旦不是唱歌唱出来的
3月12日上午，习主席出席解放军和武警部队代表团全体会议，与代表们共商国是。在谈到练兵备战时，习主席强调指出：“部队还是要练，要随时准备打仗，枕戈待旦不是唱歌唱出来的。”
战斗和准备战斗，应是军人的恒常之态。练兵时的“如鸡伏卵，如炉炼丹”，值勤时的“朝食不免胄，夕息常负戈”，战斗时的“马踏三秋雪，鹰呼千里风”……这一切都远离灯红酒绿，远离文恬武嬉。军人只有始终保持箭在弦上、引而待发的高度戒备状态，全部心思向打仗聚焦、各项工作向打仗用劲，才能确保部队召之即来、来之能战、战之必胜。
枕戈待旦不是唱歌唱出来的，是撸起袖子干出来的、追赶强敌拼出来的、与高手过招打出来的。练兵备战本来就是一代接着一代干的长途跋涉，少的是喧闹，多的是寂寞；少的是惬意，多的是警惕；少的是掌声，多的是敌情。打仗硬碰硬，训练必须实打实。训风不正，是对官兵生命、对未来战争极大的不负责任。所以，习主席对练兵备战看得最重，忧虑最多，叩问最严。
枕戈待旦不仅是一种状态，更是一种能力。相对于机械化战争来说，信息化战争爆发更突然、进程更短促，“大吃小”让位于“快吃慢”，“首战即决战、发现即摧毁”的特征越发明显。全面提高新时代的备战打仗能力，不是准备昨天的战争，而是提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力。如果战备能力不强，练兵水平不高，很可能在初战失利后再无还手之机。
“忘战必危，怠战必亡。”战争就像悬在人们头顶的“达摩克利斯之剑”，很可能在你最没有想到的时间、最没有准备的时刻，从天而降，发起攻击。纳粹德国空袭苏联、日本偷袭珍珠港等，都是这样上演的。当兵就要当能打仗的兵，带兵就要带能打仗的部队。真正的军人，必须远离各种“和平病”，时刻等待出征这道令。
宁可备而不战，不可无备而战。只有坚持实战实训、联战联训，坚持按纲施训、从严治训，才能提高军事训练实战化水平，牢牢掌握能打仗、打胜仗的过硬本领。
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