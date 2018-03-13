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安徽马鞍山宣传部长苏从勇接受审查调查

安徽马鞍山宣传部长苏从勇接受审查调查
2018年03月13日 11:58 澎湃新闻
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　　原标题：安徽马鞍山市委常委、宣传部长苏从勇接受审查调查

　　马鞍山市委常委、宣传部长苏从勇涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　苏从勇简历

　　苏从勇，男， 1963年5月出生，汉族，安徽当涂人，1985年1月入党，同年7月参加工作，大学学历。

　　1981.09-1985.07 马鞍山钢铁学院机械工程系冶金机械专业学生；

　　1985.07-1986.03 马鞍山市锻压设备厂技术员；

　　1986.03-1989.08 马鞍山市委办公室秘书；

　　1989.08-1990.06 马鞍山市委办公室副科级秘书；

　　1990.06-1993.05 马鞍山市委办公室信息科副科长；

　　1993.05-1998.03 马鞍山市委办公室信息科科长；

　　1998.03-1998.07 马鞍山市委办公室主任助理；

　　1998.07-1999.07 马鞍山市委办公室助理调研员；

　　1999.07-2001.08 马鞍山市委办公室副主任；

　　2001.08-2002.03 马鞍山市委办公室主任；

　　2002.03-2003.08 马鞍山市委办公室（政研室）主任；

　　2003.08-2003.12 马鞍山市金家庄区委副书记、区政府代区长；

　　2003.12-2006.05 马鞍山市金家庄区委副书记、区政府区长；

　　2006.05-2007.02 马鞍山市金家庄区委书记、区人大常委会主任候选人；

　　2007.02-2009.07 马鞍山市金家庄区委书记、区人大常委会主任；

　　2009.07-2009.11 马鞍山市人民政府副市长，金家庄区委书记、区人大常委会主任；

　　2009.11-2009.12 马鞍山市人民政府副市长，金家庄区人大常委会主任；

　　2009.12-2012.07 马鞍山市人民政府副市长；

　　2012.07-2013.10 马鞍山市委常委，市政府副市长；

　　2013.10-2015.01 马鞍山市委常委，市委政法委书记，市政法干部学院院长；

　　2015.01- 马鞍山市委常委，市委宣传部长。

　　来源：安徽纪检监察网

责任编辑：初晓慧

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