国务院扶贫办主任:避免扶贫资源分配不公现象发生

原标题：国务院扶贫办主任刘永富：避免扶贫资源分配不公平现象发生

国务院扶贫办主任刘永富在“部长通道”接受采访。（人民网记者 翁奇羽 摄）

人民网北京3月13日电 （记者李彤）“如何将扶贫资源调配好，发挥更大作用，是扶贫开发工作需要注意的问题。”在十三届全国人大一次会议四次全会后的人民大会堂“部长通道”上，国务院扶贫办主任刘永富接受采访时表示，扶贫开发资源要统筹协调、综合平衡，尽量减少差距过大，防止帮扶不公平现象发生。

刘永富表示，贫困县、贫困人口经过标准，按照程序严格识别出来，对贫困群体给予更多的帮助，社会各界都能够理解。且脱贫攻坚的大量投入，改善了贫困地区基础设施和公共服务的条件，客观上也让一些非贫困人群受益。

“对贫困县、贫困村给予帮扶的同时，有严格的约束机制，明确贫困县哪些事情必须做，哪些事情应该做，哪些事情不能做。下一步，我们还要统筹协调、综合平衡，尽量减少过大的差距，防止帮扶资源不公平现象的发生。”他说。

刘永富强调说：“扶贫建档立卡需要填表报数，但搞形式主义、弄虚作假是不行的，是要纠正的。”

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责任编辑：张玉