国务院机构改革的8大关注点

原标题：国务院机构改革8大关注点

制图：新华社记者 冯琦 高微

国务院机构改革8大关注点

十三届全国人大一次会议3月13日上午在人民大会堂举行第四次全体会议，听取国务院关于国务院机构改革方案的说明。

根据改革方案，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个。除国务院办公厅外，国务院设置组成部门为26个。改革着重推进重点领域和关键环节的机构职能优化和调整，提高政府执行力。

拟组建中国银行保险监督管理委员会

强化金融风险防控

[方案]将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。不再保留中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。

[解读]“这是继设立国务院金融稳定发展委员会之后的又一重大监管框架调整举措。”交通银行首席经济学家连平说，组建中国银行保险监督管理委员会将进一步推进行业监管协同，有效避免监管漏洞和监管重叠问题。

全国政协委员、交银施罗德基金副总经理谢卫建议，要牢牢把握金融业平稳发展的主线，科学研判金融风险，加强对金融数据的分析和共享，提高监管的精细化、科学化水平，守住不发生系统性金融风险的底线。

拟组建国家卫生健康委员会

提供全方位健康服务

[方案]组建国家卫生健康委员会。将国家卫生和计划生育委员会、国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室、全国老龄工作委员会办公室的职责，工业和信息化部的牵头《烟草控制框架公约》履约工作职责，国家安全生产监督管理总局的职业安全健康监督管理职责整合，不再保留国家卫生和计划生育委员会，不再设立国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

[解读]“改革方案让人振奋。国家卫生健康委员会的组建，体现了以治病为中心到以人民健康为中心的转变。”全国人大代表、湖南中医药大学第一附属医院主任医师张涤说，方案不仅能缓解看病就医难问题，更为人民群众提供了全方位全周期的健康服务。

拟重新组建科学技术部

跑出中国创新“加速度”

[方案]拟将科学技术部、国家外国专家局的职责整合，重新组建科学技术部，作为国务院组成部门。科学技术部管理国家自然科学基金委员会。

[解读]一线科技工作者认为，改革有利于理顺科研经费的支持和管理，节省研究人员到处“跑项目”的精力和时间，既可以避免“热门”方向和项目重复立项和重复支持现象，也可以避免有些虽然重要但眼下不是“热点”的研究方向得不到有效支持的情况。

全国政协委员、中国科学院国家空间科学中心研究员吴季说，此次机构改革有利于进一步加强国家在基础研究方面统筹，期盼着国家加大由政府主导的，有组织的基础研究，引导科研人员瞄准重大科学前沿，早日实现突破。

拟组建自然资源部、生态环境部

助力“美丽中国”建设

[方案]拟组建自然资源部、生态环境部。

[解读]专家表示，这一改革举措将进一步理顺我国生态环境监管体制，助力“美丽中国建设”。

中国人民大学公共管理学院常务副院长许光建表示，生态环境管理方面的机构改革坚持一类事项原则上由一个部门统筹负责，可以避免以前常说的“九龙治水”问题，避免部门间相互扯皮推诿、办事效率低，浪费行政资源。

许光建认为，拟组建的自然资源部，是自然资源资产管理机构，主要行使各种自然资源摸清底数、确权登记、用途管制等职能。拟组建的生态环境部，是自然生态监管机构，其职能侧重生态环境、污染排放等方面的监管执法。

拟组建国家国际发展合作署

体现更广国际视野

[方案]将商务部对外援助工作有关职责、外交部对外援助协调等职责整合，组建国家国际发展合作署，作为国务院直属机构。对外援助的具体执行工作仍由有关部门按分工承担。

[解读]全国政协委员、中国驻比利时大使曲星表示：“从‘对外援助’到‘国际发展合作’，体现了更广的国际视野。”

现代国际关系研究院研究员陈凤英认为，拟组建国家国际发展合作署，有助于更好服务国家外交总体布局。

全国人大代表、江苏省政府外事办公室主任费少云说，将过去分散在不同部门的对外援助工作相关职责内容进行整合与打通，体现了精简效能、精准施策的原则，有助于我国为构建人类命运共同体作出新的贡献。

拟组建国家市场监督管理总局

解决多层重复执法

[方案]拟组建国家市场监督管理总局，作为国务院直属机构。不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。

[解读]“要解决执法监督条条太多的问题，职责不清，有必要对执法监管部门进行整合。”全国政协委员、中国人事科学院院长余兴安说。

[方案]将国家知识产权局的职责、国家工商行政管理总局的商标管理职责、国家质量监督检验检疫总局的原产地地理标志管理职责整合，重新组建国家知识产权局，由国家市场监督管理总局管理。

[解读]全国政协委员、新疆诚和诚律师事务所律师潘晓燕建议，提升精细化管理和有效监管能力。

拟组建农业农村部

完善助推乡村振兴

[方案]将农业部的职责，以及国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部、水利部的有关农业投资项目管理职责整合，组建农业农村部，作为国务院组成部门。

[解读]同济大学经管学院教授程国强说，改革体现了精简、统一、高效的原则，将促进“三农”工作管理体系现代化。

“改革理顺了农业农村管理体制机制，为推进‘三农’工作提供了更大的平台，对‘三农’事业发展具有深远意义。”全国人大代表、江西省贵溪市樟坪畲族乡乡长雷燕琴说，这一改革举措整合了农业农村发展资源，有利于深入推进农村各项改革，破解“三农”难题，加快推进农业现代化，实现乡村振兴。

拟将三部门部分职责划入审计署

优化监督提高效率

[方案]优化审计署职责，把国家发改委的重大项目稽查、财政部的中央预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国资委的国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责划入审计署。不再设立国有重点大型企业监事会。

[解读]中国财政科学研究院金融研究中心主任赵全厚认为，对国家重要经济资源或行为活动的监督，纳入审计署有利于把执行者和监督者相对分开，提高监督效率。

上海财经大学公共政策与治理研究院副院长郑春荣说：“将这些职能交由审计部门统一行使，有助于提高监管效率、降低监管成本，让新时代审计监督更加科学有效。”

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责任编辑：张建利