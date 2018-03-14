关系你的看病养老出行 部长们透露6个民生好消息

原标题：关系你的看病、养老、出行……部长们透露了这6个民生好消息，快来查收！

“老了谁来养？”“看病就医有啥好消息？”“商标注册周期缩短多少？”……2018年全国两会已召开12天，国务院多位部门负责人在“部长通道”、记者会上直面热点、回应关切，中国政府网（ID：zhengfu）、国务院客户端为你梳理了这6个民生好消息，请查收——

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今年将把宫颈癌、乳腺癌、肺癌等纳入大病集中救治病种

国家卫生计生委主任李斌9日在“部长通道”上表示，下一步将进一步织牢织密医疗保障网，建立防止因病返贫长效机制，实施贫困人口倾斜性支持政策。今年，居民基本医保人均财政补助标准再增加40元，其中一半用于大病保险。中央财政将安排转移支付资金221亿多元，专项用于医疗救助补助。除此之外，今年还将把宫颈癌、乳腺癌、肺癌等纳入大病集中救治病种，并进一步扩大救治人群，覆盖所有建档立卡贫困人口和农村特困人员、农村低保对象等。

2

年底前将商标审查周期缩短至6个月

今年的《政府工作报告》明确提出要大幅缩短商标注册周期，国家工商总局局长张茅9日在“部长通道”上说，今年年底前将商标审查周期从目前的8个月缩短至6个月。大力简化商标注册手续、优化流程，通过大数据、信息化手段，提升商标注册全程电子化水平。

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智慧养老、医养结合试点工作将开展

民政部部长黄树贤做客新华网、中国政府网《部长之声》栏目时表示，深化养老服务业“放管服”改革，推动取消养老机构设立许可，完善事中事后监管机制。深化居家和社区养老服务改革，推进建立农村留守老年人关爱服务体系。制定“互联网+养老”政策措施，推进智慧养老、医养结合试点工作。继续开展提高养老院服务质量专项行动，确保排查出来的问题全部整治到位，全面提升养老院的管理服务水平。

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2019年将完成村村通硬化路

今年的《政府工作报告》明确提出，今年将新建改建农村公路20万公里。交通运输部部长李小鹏在5日的“部长通道”上表示，到2019年，要完成具备条件的乡镇和建制村通硬化路的目标；到2020年，具备条件的建制村要通客车。同时，在农村地区实施安保工程，到2020年乡以上的危路要全面进行改造，确保群众的安全。

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6月底前全面建立河长制

河长制和湖长制是我国生态文明建设的重要改革举措。今年的《政府工作报告》明确要求，要推行河长制、湖长制，开展省级以下环保机构垂直管理制度改革试点。水利部部长陈雷9日在“部长通道”上说，将加大力度统筹推进河长制和湖长制，确保在今年6月底之前全面建立河长制，年底之前全面建立湖长制。

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人工智能来了，下一步将这样干

科技部部长万钢在10日的记者会上表示，要加快人工智能创新成果的转化应用，推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去。要夯实人工智能发展的科学基础，加快实施新一代人工智能科学基础的关键技术系统集成研发，使研发成果尽快能够进入到开放平台，在开放使用中再一次把它增强完善。同时，要加强政策法规研究，积极应对人工智能发展可能对社会伦理、就业结构、个人隐私、国家安全等方面的一些挑战。

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责任编辑：张岩