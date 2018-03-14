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罚55亿元：证监会开史上最大罚单给了这家公司

罚55亿元：证监会开史上最大罚单给了这家公司
2018年03月14日 10:39 澎湃新闻
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　　原标题：证监会通报北八道操纵市场案 开出55亿元史上最大罚单

　　证监会14日上午组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案，两起操纵市场案。

　　其中，厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，将被证监会开出的史上最大罚单。

　　证监会稽查执法人员介绍，经查明，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。

　　来源：中国证券网

责任编辑：霍宇昂

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