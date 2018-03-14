原标题：三亚新机场人工岛工程海洋环评 第二次信息公示

来源：国际旅游岛商报

三亚新机场人工岛工程海洋环境影响评价工作已基本完成，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《国家海洋局关于加强海洋工程建设项目环境影响评价公示工作的通知》（国海环字[2013]49号）及《关于海洋工程建设项目环境影响评价报告书公众参与有关问题的通知》（国海环字[2017]4号）的要求，我公司为了广泛征询公众对该项目的建设态度和环境保护方面的意见和建议，现将本项目的环境影响的主要结论和采用的预防或减轻环境影响的主要措施公示如下：

一、项目名称及概要

三亚新机场人工岛工程位于海南省三亚市红塘湾海域，地处南海观音风景区和天涯海角风景区之间，离岸约3.3km，西北距离南海观音约3.6km，东北距离天涯海角约6.6km。工程主要建设内容包括护岸工程、陆域形成工程及地基处理工程，配套工程为：临时栈桥和岸滩防护工程。三亚新机场人工岛永久用海面积约2595万m2，填海形成陆域面积约2402.7万m2，陆域填方量约64501万m3；新建护岸总长20044.9m，其中，北护岸长4877.3m，东护岸长4239.9m，南护岸长7697.9m，西护岸长229.8m。此外，在西北、西南和东南角设置3条潜堤，潜堤总长3530.3m。

二、项目对环境可能造成的影响的要点

（1）水动力环境影响：三亚新机场人工岛工程建成后，红塘湾动力格局有较明显改变。新机场人工岛和产业园人工岛一期之间通道、机场人工岛西南侧、产业园人工岛北侧通道的流速均增加明显，在机场人工岛东西两侧流速减小明显；大潮涨、落急流速影响范围，东侧在西瑁洲，西侧接近南山特殊码头，北侧影响至红塘湾沿岸。

（2）岸滩冲淤环境影响：人工岛工程实施后近岸处于淤积环境的掩护岸段长约8km左右，淤积部位主要发生在塔岭西侧的三美湾附近和塔岭基岩岸线东侧至担油港口门附近。在塔岭基岩岸线附近，因岸线向海凸出，前沿水深较大，因此尽管这一岸段处于人工岛掩护区，但并未形成明显淤积，只在塔岭西侧约1.8km和东侧约4.5km岸线因人工岛工程掩护而形成实际淤积。天涯海角景区660m岸段、天涯镇附近长约1480m岸段、天涯镇以西至人工岛掩护区长约2050m岸段、南山景区2480m岸段因人工岛工程建设表现为冲刷，其中天涯镇附近冲刷影响最大，新机场人工岛工程实施后，与实施前现状条件相比，冲刷岸线向东延长60m，平均冲刷后退幅度增大8.2m，最大冲刷后退幅度增大18.2m。

（3）海洋水质环境影响：人工岛工程施工期护岸开挖、护岸开挖卸泥、护岸抛石、回填区围堰抛石、潜堤抛石及溢流作业产生悬浮物均会对水环境的产生一定的影响：其中护岸抛石施工作业产生的悬浮砂源强最大，相应的施工悬浮砂影响范围也最大，经预测：护岸抛石施工悬浮砂扩散浓度大于150mg/L最大可能影响面积约为10.69km2、悬浮砂扩散浓度大于100mg/L最大可能影响面积约为16.40km2、悬浮砂扩散浓度大于10mg/L最大可能影响面积约为38.97km2。其它施工环节产生的悬浮砂影响范围均小于护岸抛石施工作业过程中产生的悬浮砂影响范围。

施工悬浮砂影响海域主要为工程周边海域，工程东侧三亚农渔业区、工程北侧南山娱乐休闲区边缘海域受到浓度大于100mg/L悬浮物水体的影响，对沿岸珊瑚礁、网箱养殖、海洋牧场海域没有直接影响。

（4）海洋生态环境的影响：工程实施后，将占用海域，造成底栖生物的损失，对该区域的生态系统造成影响。施工期入海泥沙、围填海工程（含厂区回填和海工构筑物）、对海洋生物及重要水生生物-珊瑚、中华白海豚的栖息生境和生态系统服务功能产生一定的影响，造成浮游生物、鱼卵及仔稚鱼等一定程度的损失。

（5）环境风险事故造成的环境影响：若发生溢油事故，红塘湾内沿岸的天涯-南山珊瑚礁分布区可能受影响最大，体现为油膜抵达的时间最快，留给应急处置的时间最短。随着时间的推移，油膜将不断扩散，污染面积逐渐变大，因此，当发生溢油时，应当及时采取必要的消油或围油措施，防止溢油扩散，控制和减轻溢油事故所造成的损害程度，最大限度地降低溢油污染对海洋环境的影响。

三、预防或减轻环境影响的措施要点

（1）施工期预防或减轻环境影响的措施要点

优化施工组织作业面，合理布设护、岸基槽开挖时尽量控制抓斗与海床刮擦程度，陆域形成各回填区块尽量采用“先围后填”的填海工艺尽可能减少施工期悬浮物扩散和含泥污水对海域的影响，保证溢流口出水的水质；制定严格的船舶污染物处置与管理制度，保证船舶污染物的排放达到我国相关标准。采用信号警示等方式预防施工期环境风险的发生，并制定了相应的风险应急预案；

（2）运行期预防或减轻环境影响的措施要点

同步做好污水处理厂和市政污水管网的规划设计等前期手续，并确保污水处理厂和管网建设工期与新机场建设相匹配；机场各单位应对各自的污水进行预处理；制定完善的雨水回收、利用方案。航空垃圾委托航空垃圾卫生处理中心处理；运期机场内各单位的生活垃圾由市政环卫处统一处理；运行期间产生的废污油等危险废物经收集后委托具有危险废物经营许可证的单位进行处理。

在珊瑚礁、南山风景区至天涯海角风景区之间等重要岸滩与岸线周边采用修建丁坝和防波堤工程，结合人工补沙方案，减缓的工程对岸滩与岸线的冲刷影响。

同渔业等相关部门协商，拟对项目产生的海洋生态损失进行生态补偿。落实珊瑚礁经济补偿措施，用于珊瑚礁保护管理、珊瑚礁迁地保护、受损珊瑚礁生物资源恢复及邻近保护区基础设施建设和维护。采用珊瑚礁迁地保护、扩大相邻保护区范围等方式开展生境补偿，保证原有珊瑚礁的分布总面积不减少，红塘湾内珊瑚礁生态系统的整体功能不减退。

四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

（1）三亚新机场人工岛工程符合《海南省海洋功能区划（红塘湾海域）修改方案》、《海南省海洋环境保护规划（2011-2020）》，符合国家产业政策，符合《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及当地经济发展规划。工程建设对促进地方经济和海南旅游行业的发展具有积极的意义。

（2）人工岛工程所在海域海洋水质、沉积物和生物质量良好，工程区周边海洋冲淤环境和生态环境敏感。

（3）施工期主要环境影响是护岸施工、填海造地引起的悬浮泥沙对海洋环境和海洋生态的影响。人工岛建成后的影响主要是对周边海域水文动力和冲淤环境的影响，尤其是对沿岸珊瑚礁、南山风景区至天涯海角风景区之间岸滩的冲刷影响。

（4）填海造地占用底栖环境对底栖生态的影响属于不可逆性质；建设期悬浮泥沙对海洋环境的影响属于短期的可恢复性质，但其影响范围较大，需要采取有效的保护对策措施和生态补偿措施；工程建设对沿岸珊瑚礁和岸滩冲刷有一定影响，建设单位拟通过建设潜堤、离岸堤和人工补沙、旁通输沙等方式减缓对岸滩冲刷的影响；通过迁地保护、生境重建、加强西岛珊瑚保护区建设、投放人工鱼礁等措施补偿工程对沿岸珊瑚造成的损害。工程建设存在施工期由船舶事故引起的溢油、台风暴潮引起的护岸垮塌等环境风险，可通过制定切实可行的应急预案并采取有效的风险防范对策措施降低环境风险。在落实上述所提的各项工程防护措施、生态保护措施和风险防范措施，同时落实设立和加强自然保护区建设、落实岸滩保护措施和沿岸珊瑚礁保护方案前提下，从区域社会经济发展和海洋环境影响角度综合考虑，三亚新机场人工岛建设是可行的。

四、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

查阅方式：公众可在椰网（https：//www.hndnews.com/）查阅环境影响报告书简本，也可以通过和建设单位索要的方式进行查阅。

查阅期限：本公告及环境影响报告书简本公示后10个工作日内。

五、征求公众意见的范围和主要事项

（1）征求公众意见的范围：

项目区附近可能受影响的民众，当地管理部门，受本项目影响的利益相关单位及关注本项目的社会组织等。

（2）征求意见的主要事项

① 本项目区域目前海洋环境状况，存在的主要环境问题。

② 本项目建设对海洋环境将产生何种影响，该影响是否在可接受范围内。

③ 从环境角度考虑，是否赞同本项目的实施。

④ 对项目的环境保护工作有何建议。

六、征求公众意见的具体形式

公众在公告期限内请填表并将主要意见及理由以信函、传真、电子邮件的方式，向有关联系人提出意见。（如有不同意者，请注明其依据或理由，否则作为无效处理。）

七、公众提出意见的起止时间

公众可在本公告发布起，10个工作日内向建设单位或环评单位提出意见和建议。

八、联系方式

建设单位名称：三亚新机场投资建设有限公司

通讯地址：海南省三亚市凤凰路218号

联 系 人：章工

电 话：0898-38231291 邮箱：174701120@qq.com

环境影响评价机构名称：浙江省环境科技有限公司（原浙江环科环境咨询有限公司）

通讯地址：北京市东城区朝阳门内南小街6号楼405室

联 系 人：刘工

电 话：18611092573 邮箱：522515378@qq.com

三亚新机场投资建设有限公司

2018年3月 14日

责任编辑：霍宇昂