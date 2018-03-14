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白岩松委员:我为何呼吁要多关注“非名校”学生？

白岩松委员:我为何呼吁要多关注“非名校”学生？
2018年03月14日 14:16 中国青年报
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　　原标题：白岩松委员：我为什么呼吁要多关注“非名校”的学生？

　　3月12日，全国政协委员白岩松，在接受中国青年报·中青在线记者专访时表示，今年他带来的提案中，呼吁要多关注“非名校”的学生，“这个提案来自于‘刺激’，我到一些非‘双一流’的高校，跟学生交流的时候，他们的不自信和自卑所给我的刺激是很强的。”让他忧心的是，“这些非名校的学生绝对是中国未来建设的基石。但他们大学四年就在不自信、自卑、迷茫，甚至混日子中度过”，“他们的心理是我最在意的。”

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责任编辑：霍宇昂

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