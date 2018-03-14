喜欢日本动漫就是“精日”吗？共青团中央这样说

原标题：喜欢日本动漫就是“精日”吗？

近日，由于“精日”们的过激行为，很多喜欢日本漫画的网友也遭到了池鱼之殃。有人会问，我看日漫、吃日料、喜欢优秀的日本文化等行为，为什么会被人说是“精日”？我们在这里要明确告诉你：完！全！不！是！这也是某些“精日”极力想混淆的概念。

“精日”，即“精神日本人”简称，指极端崇拜日本军国主义仇恨本民族，在精神上将自己视同军国主义日本人的非日籍人群。

表现为迷恋二战日军制服、在日军侵略遗址拍照留念、诋毁抗日英雄等。

有人会问，我看日漫、吃日料、喜欢优秀的日本文化等行为，为什么会被人说是“精日”？

我们在这里要明确告诉你：完！全！不！是！这也是某些“精日”极力想混淆的概念。

看日漫、吃日料等行为是个人的合法权利，是完全正常的现象，我们否定的也从不是这些。

“精日”，带有明显的狂热的二战日本军国主义的特征，将自己对别国的兴趣建立在对自身国家和民族的亵渎和侮辱上，这已然远远超出“兴趣”、“爱好”的范畴。

欣赏国外的优秀文化从不妨碍我们去热爱自己的国家，同样，对外国文化的兴趣与爱好，也绝对不能作为某些人侮辱国家与民族尊严的借口，更不允许拿它作为自己挑战公众底线后粉饰颜面的幌子！

网友评论

延伸阅读

喜欢日本的文化产品和爱国矛盾吗

文 | 大公无司

有网友在知乎上提问：喜爱日本的文化产品和爱国以及反对日本右翼势力有矛盾吗？

我们表示：不！矛！盾！

我们认为，这个疑问可以通过以下两个问题来说明。

第一：日本右翼能不能代表整个日本？

不用多说，大家心里都有答案。

◆ 东条英机能代表日军里那些家里的姐妹为了养家，被迫“下南洋”的小军官吗？

◆ 近卫文麿能代表西园寺公望吗？

◆ 罔顾人命的牟田口廉也，能代表那些被送上前线当炮灰，在英帕尔战役中饥渴而死的普通士兵吗？

◆ 靠着无数战俘奴工的性命发家致富的甲级战犯岸信介，能代表“全共斗”吗？

◆ 写出了《永远的零》这种这种作品的右翼文人百田尚树，能代表写出了《蟹工船》的无产阶级文学家小林多喜二吗？

◆ 搞出了右翼和军国主义气息浓重的《机动战士高达0083星尘的回忆》的今西隆志，能代表写出了《银河英雄传说》和《中国武将列传》的田中芳树吗？

电影《蟹工船》海报

即使是二战前的旧日本帝国，国内也一样有大量仁人志士，在为打倒那个残害亚洲各国人民的畸形政权而奋斗，就更不用提左翼力量能够公开活动的现代日本了。

日本右翼势力能够代表的，只有他们自己和背后的某些财阀，或许还有个把唯恐天下不乱的外国势力。他们代表不了整个日本和普通日本人，更代表不了一直在与他们做斗争的日共等左翼人士。

恰恰相反，我有一些很热爱日本，或者是热爱宅文化的朋友，他们非常痛恨日本右翼势力。为什么？因为他们的上蹿下跳其实是在坑害日本。这些朋友们都很害怕，让日本右翼势力继续这样“作”下去，哪天会导致不可逆转的悲剧发生。什么悲剧？你看看二战进程就知道了。

第二：喜爱某国的文化就代表支持该国的政治立场？

实际上，现实生活中有很多人，尤其是年轻人，是分不清两者之间界限的。

◆ 有的人看着二战德国军装帅气、坦克威风，于是就开始跟风喊“元首万岁！”

◆ 有的人去日本旅游了一趟，回来就表示“日本人这么讲礼貌守规矩怎么可能干出那种事情嘛，抗日战争的时候一定是我们有什么做得不好。”

◆ 更有甚者，玩个日本军事题材网页游戏，就胡扯起什么“父母给我支那身，皇军赐我大和魂”来了。

但是，我们在这里要说的是，真正理智的人，是能分清“爱好”和“支持”的区别的。

举个未必恰当的反面例子，日本明治维新三杰之一的伊藤博文，是个精通并且爱好中华文化的人，但这并没有让他像许多有良知的日本人一样，走上帮助中国人民反对日本扩张侵略的道路，反而让他对中国的文化有了更多的理解，更好地制订起了侵华方略。

伊藤博文

同样的，国际上有很多军事爱好者，他们同时热爱并且研究二战东线战场的苏军与德军、太平洋战场的日军和美军，难道他们是精神分裂不成？

再拿游戏举个例子，风靡一时的战争模拟网游《坦克世界》、《战争雷霆》，他们分别由白俄罗斯和俄罗斯公司制作，其中都出现了大量制作精美的德军载具和战机，难道这说明这两个公司的员工都是俄奸，是卖国贼吗？

当然不是！《战争雷霆》的开发者GAIJIN2016年还自己出资制作了爱国主义电影《潘菲洛夫28勇士》呢。

电影《潘菲洛夫28勇士》海报

所以说，只要你能分得清“爱好”和“支持”之间的区别，喜爱日本的文化产品、喜爱ACG和爱国之间，并不必然对立和矛盾。当然，前提是你能分得清，不会被某些潜移默化的东西洗脑。

只有了解他们，才能更好地在文化的交融与激荡中辨别是非，取精华，去糟粕。

最后，我们想说：

真正热爱祖国的年轻人，即便他们是日本动漫游戏的铁杆粉丝，他们也会在大是大非的问题面前维护自己国家的主权和民族尊严。而那些没有脊梁骨、双膝发软的人，即便他们对日本没兴趣，也迟早会跪倒在其他人面前，嘲笑着中国的一切，包括中国的主权和民族的尊严。

来源：共青团中央

责任编辑：霍宇昂