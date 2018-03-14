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| 2018全国两会特别报道

于广洲等300人当选政协十三届全国委员会常务委员

于广洲等300人当选政协十三届全国委员会常务委员
2018年03月14日 17:40 新华网
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　　原标题：于广洲等300名同志当选中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员

　　全国政协十三届一次会议14日下午3时在人民大会堂举行第四次全体会议，选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。大会执行主席张庆黎宣布：于广洲等300名同志当选中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员。

责任编辑：刘光博

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