为何呼吁多关注非名校生？白岩松:其心理我最在意

全国政协委员白岩松 视频截图

#奋斗的青春最幸福#[白岩松：奋斗是青春永恒的主题]3月12日，全国政协委员白岩松，在接受中国青年报·中青在线记者专访时表示，“哪一代青春都不容易。奋斗，从来都不是轻而易举的事情。”他说：“战争年代，年轻人奋斗的关键词是生命力。要把日本鬼子赶出去，要解放全中国，那是要付出生命代价的！容易吗？建设年代，年轻人奋斗的关键词是体力和毅力。我是党的一块砖，东西南北任党搬，要去很多艰苦的地方，要为祖国献石油，要为祖国种粮食，没有体力、毅力，那些苦是吃不了的，成果也是不会取得的，容易吗？”

“改革年代，尤其是现在，年轻人奋斗的关键词是想象力和创造力。不需要那么多牺牲了，需要体力的行业也大幅度减少，但却要在心灵世界、脑海中以及智慧领域出成果，要‘无中生有’。因为要创新，所以精神层面的压力越来越大，这是正常的，这同样不容易。”

白岩松认为，“这个时代和这种时代特点，就要求人全面素质的提升。只有‘大写‘的人，才能在‘大写’的时代取得‘大写‘的成果。但不管哪个年代，奋斗的关键词，也都需要耐力。要有长跑精神，没有什么事儿，一夜之间就会产生你期待的结果。”#中青报两会# #2018两会进行时#（中国青年报·中青在线记者 陈婧）

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责任编辑：张玉