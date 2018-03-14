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| 2018全国两会特别报道

新一届全国政协领导人产生 他们都是什么身份

新一届全国政协领导人产生 他们都是什么身份
2018年03月14日 17:52 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：最新！新一届全国政协领导名单（全）

　　主席：汪洋

　　副主席：

　　张庆黎：十二届全国政协副主席兼秘书长、机关党组书记

　　刘奇葆：十八届中央政治局委员、中央书记处书记

　　帕巴拉·格列朗杰（藏族）：十二届全国政协副主席

　　董建华：十二届全国政协副主席

　　万钢（致公党界）：十二届全国政协副主席，致公党中央主席，科学技术部部长，中国科协主席

　　何厚铧：十二届全国政协副主席

　　卢展工：十二届全国政协副主席

　　王正伟（回族）：十二届全国政协副主席

　　马飚（壮族）：十二届全国政协副主席

　　陈晓光：十二届全国政协副主席，民盟中央常务副主席

　　梁振英：十二届全国政协副主席

　　夏宝龙：十二届全国人民代表大会环境与资源保护委员会副主任委员

　　杨传堂：交通运输部党组书记

　　李斌（女）：国家卫生和计划生育委员会主任、党组书记

　　巴特尔（蒙古族）：中央统战部副部长，国家民族事务委员会主任、党组书记

　　汪永清：中央政法委秘书长，国务院副秘书长、机关党组成员

　　何立峰：国家发展和改革委员会主任、党组书记

　　苏辉（女）：台盟中央主席，全国人大常委、内务司法委员会副主任

　　郑建邦：民革中央常务副主席

　　辜胜阻：民建中央常务副主席、监督委员会主任，全国人大常委会委员、财政经济委员会副主任委员

　　刘新成：民进中央常务副主席、监督委员会主任，全国人大常委会委员

　　何维：十二届全国政协常委、副秘书长，农工党十六届中央常务副主席

　　邵鸿：九三学社第十四届中央委员会副主席、监督委员会主任，第十二届全国政协常委、副秘书长

　　高云龙：全国工商联主席、中国民间商会会长

　　秘书长：夏宝龙（兼）

责任编辑：刘光博

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