汪洋当选全国政协主席 俞正声与汪洋热烈握手(图)

原标题：[微视频]汪洋当选全国政协十三届委员会主席 俞正声与汪洋热烈握手

在今天下午举行的全国政协十三届一次会议第四次全体会议上，中共中央政治局常委汪洋当选为全国政协十三届委员会主席。

当会议主持人宣布汪洋当选全国政协十三届委员会主席后，全国政协十二届委员会主席俞正声与汪洋热烈握手，全场响起长时间的掌声。

汪洋简历

汪洋，男，汉族，1955年3月生，安徽宿州人，1972年6月参加工作，1975年8月加入中国共产党，中央党校大学学历，工学硕士学位。

现任中共十九届中央政治局常委，十三届全国政协主席，国务院副总理、党组成员。

1972-1976年 安徽省宿县地区食品厂工人、车间负责人

1976-1979年 安徽省宿县地区“五七”干校教员，教研室副主任，校党委委员

1979-1980年 中央党校理论宣传干部班政治经济学专业学习

1980-1981年 安徽省宿县地委党校教员

1981-1982年 共青团安徽省宿县地委副书记

1982-1983年 共青团安徽省委宣传部部长

1983-1984年 共青团安徽省委副书记

1984-1987年 安徽省体委副主任、党组副书记

1987-1988年 安徽省体委主任、党组书记

1988-1992年 安徽省铜陵市委副书记、代市长、市长（其间：1989-1992年中央党校函授学院本科班党政管理专业在职学习）

1992-1993年 安徽省计委主任、党组书记，省长助理

1993-1993年 安徽省副省长

1993-1998年 安徽省委常委、副省长（其间：1993-1995年中国科技大学管理科学系管理科学专业研究生课程班在职学习，获工学硕士学位；1997.03-1997.05中央党校省部级干部进修班学习）

1998-1999年 安徽省委副书记、副省长

1999-2003年 国家发展计划委员会副主任、党组成员（其间：2001.09-2001.11中央党校省部级干部进修班学习）

2003-2005年 国务院副秘书长（负责国务院办公厅常务工作，正部长级）、机关党组副书记

2005-2006年 重庆市委书记

2006-2007年 重庆市委书记、市人大常委会主任

2007-2007年 中央政治局委员，重庆市委书记、市人大常委会主任

2007-2012年 中央政治局委员，广东省委书记

2012-2013年 中央政治局委员

2013-2017年 中央政治局委员，国务院副总理、党组成员

2017-2018年 中央政治局常委，国务院副总理、党组成员

2018- 中央政治局常委，十三届全国政协主席，国务院副总理、党组成员

中共第十六届中央候补委员，十七届、十八届、十九届中央委员，十七届、十八届中央政治局委员，十九届中央政治局委员、常委。第十三届全国政协主席。

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责任编辑：刘光博