全国政协新班子出炉 董建华第四次当选副主席

原标题：十三届全国政协新班子出炉
撰文 | 周宇 董鑫
十三届全国政协领导班子出炉。
3月14日下午，全国政协十三届一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议，汪洋当选十三届全国政协主席。
会议选出的十三届全国政协副主席是：张庆黎、刘奇葆、帕巴拉·格列朗杰、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、何立峰、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙。
夏宝龙当选十三届全国政协秘书长。
于广洲等300名同志当选十三届全国政协常委。
十三届全国政协副主席共24位。政知道（微信ID：upolitics）注意到，此前，十二届23位，十一届25位，十届24位。
张庆黎、帕巴拉·格列朗杰、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英等10位是十二届全国政协副主席，今天再次当选。其中，梁振英于2017年3月的全国政协十二届五次会议上被增选为全国政协副主席。
另外，董建华是第四次当选，自第十届至今。万钢是第三次当选，自十一届至今。帕巴拉·格列朗杰是担任全国政协副主席时间最长的一位，从第三届开始，他已先后9次当选全国政协副主席，并从第十届开始连续当选至今。
新当选的副主席名单为——
刘奇葆（曾任中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长）
夏宝龙（曾任浙江省委书记）
杨传堂（交通运输部党组书记）
李斌（国家卫计委主任）
巴特尔（中央统战部副部长，国家民委主任）
汪永清（中央政法委秘书长、国务院副秘书长）
何立峰（国家发改委主任）
苏辉（台盟中央主席）
郑建邦（民革中央常务副主席）
辜胜阻（民建中央常务副主席）
刘新成（民进中央常务副主席）
何维 （农工党中央专职副主席）
邵鸿 （九三学社中央常务副主席）
高云龙（全国工商联主席）。
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