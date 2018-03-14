全国政协班子15张新面孔：6副主席由正部晋升副国

原标题：全国政协班子里的15张新面孔

来源：长安街知事

全国政协十三届一次会议14日下午3时在人民大会堂举行第四次全体会议，选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，与上一届相比，新一届全国政协领导班子多了15张新面孔，他们是：

主席汪洋，副主席刘奇葆、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、何立峰、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙。其中，夏宝龙兼任全国政协秘书长。

7位新当选全国政协副主席的中共党员中，刘奇葆此前即为十八届中央政治局委员，其他6位此次由正部级晋升副国级：

夏宝龙，浙江省委原书记，十二届全国人民代表大会环境与资源保护委员会副主任委员；

杨传堂，交通运输部党组书记；

李斌，国家卫生和计划生育委员会主任、党组书记；

巴特尔，中央统战部副部长，国家民族事务委员会主任、党组书记；

汪永清，中央政法委秘书长，国务院副秘书长、机关党组成员；

何立峰，国家发展和改革委员会主任、党组书记。

7位新当选全国政协副主席的民主党派党员为：

苏辉（女），台盟中央主席；

郑建邦，民革中央常务副主席；

辜胜阻，民建中央常务副主席；

刘新成，民进中央常务副主席；

何维，农工党中央常务副主席；

邵鸿，九三学社中央常务副主席；

高云龙，全国工商联主席、中国民间商会会长。

此外，河南省委书记谢伏瞻、国土资源部部长姜大明、海关总署署长于广洲、水利部部长陈雷、人力资源和社会保障部部长尹蔚民、国务院侨务办公室主任裘援平等当选全国政协常委。

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责任编辑：张玉