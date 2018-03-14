全国两会上这些话够“狠”够“硬”

原标题：两会上，这些话够“狠”够“硬” | 两会青观察 第十二期

导读：中国青年报·中青在线“两会青观察”第十二期来啦！本期，又有哪些与青年有关的“声音”？还有哪些不容错过的精彩？一探究竟吧！

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3月14日，全国政协十三届一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议，选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。这是委员在投票。新华社记者 庞兴雷 摄

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无论是大会发言，还是委员通道，

他们都敢于直言，事无巨细。

如何把百姓的烦心事，变成放心事？

今年两会有很多委员“好声音”，

这些话，够“硬”！

这事，得法律制裁！

38位全国政协委员联合递交了一份关于“制定保护国格与民族尊严专门法”的提案。

“精日”分子一再往国家民族伤口上撒盐，单纯的道德谴责已无济于事，应设立明确的法律红线，让触碰者受惩罚，让存心不良者忌惮！

委员们表示，“这，是一种责任。”

这事，就该被痛批！

全国政协委员姚增科指出，形式主义、官僚主义在一些地方仍然顽固存在，严重影响党群关系，损害党和政府的公信力。

“面对需要冒风险、担责任、得罪人的事，能躲就躲，能拖就拖”；

“该见的人不见，该办的事不办，爱惜的是羽毛，贻误的是良机，扭曲的是亲清新型政商关系”……

他建议，完善领导干部考核评价体系和防错容错纠错机制，把“关键少数”接受群众评议确定为刚性要求。

7分钟发言响起了6次掌声。

这些事，要花大力气去办

像治理酒驾一样治理制售假

全国政协委员朱新力表示，只有坚持像治理酒驾一样的理念，才能从根源上解决假货问题。

性侵犯罪人员要隔离更长时间

全国政协委员胡卫表示，性侵犯罪人员危险程度比一般违法犯罪人员更高，所以隔离时间应该更长。

乡村赌风陋习难除，需及时治理

“一些乡村赌风陋习难除，有人打工挣钱一年，一夜全部输完。”全国政协委员刘晓庄建议及时治理。

这些事，可以这么做！

父母有可能的话，带着孩子去打工

全国政协委员刘利民表示， “希望父母有可能的话，带着孩子去打工，我们提供服务。”

制定独生子女父母的养老政策

全国政协委员俞金尧建议从现在开始，就着手准备人口普查，制定专门的独生子女父母的养老政策。

这些事，他们说了专业的见解

谈医患关系

全国政协委员凌锋：“医患之间是性命相托，医生不可能每个生命都托得住，但不管托不托得住，都得用心。”

谈生态红线

全国政协委员黄润秋：生态红线就像我们老百姓家里的菜园子，是国家的菜园子，菜园子是不能瞎折腾的。

谈教育

全国政协委员王欢：好老师一定要尊重孩子的成长规律，要用爱心和智慧，让孩子能够从容、有尊严地成长、成才、成人。

谈个税改革

全国政协委员李稻葵：工薪收入和资本收入之间差距巨大。要调节收入份额，就需从这种差距入手。

这件事，以后会这样

2020年前后发射试验核心舱

全国政协委员周建平称，预计在2020年前后发射我们的空间站试验核心舱，在这过程中不会安排载人任务。

这些事屡禁不止，年年得提

炒作状元

“炒作状元屡禁不止，成为中国教育很难根治的痼疾顽症。”全国政协委员唐江澎建议，彻底禁止炒作状元。

医疗广告

全国政协委员林野说，他多次提案建议清理规范医疗广告，但医疗广告仍铺天盖地。

这些，也不是小事

全国政协委员孙承业呼吁，在普通旅客列车上施行全面禁烟。

全国政协委员刘焱表示，幼儿园里应当装监控，但不能上互联网。

全国政协委员丁磊表示，儿童热衷网络游戏是孤独的表现，他们缺少更好的，适合儿童的电视剧、有声读物等。

这些事，委员邀请你一起参与

加入宇航员队伍

全国政协委员杨利伟说：“真诚希望和邀请更多有志于航天、勇于拼搏的青年朋友加入到这支队伍当中来。”

希望每个中国人都热爱健身、参与健身

全国政协委员王励勤希望国家提供更多设施和场所来满足全民健身需求，也希望每一个中国人热爱健身、参与健身，通过健身获得快乐。

这些只是今年两会委员声音的一部分，是不是很给力？

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责任编辑：张玉