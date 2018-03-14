7天前还调研的宣传部长被查 这地已有3位官员落马

原标题：7天前还调研的宣传部长昨被查

来源：大白新闻微信公众号

[编辑/张喜斌 统筹/刘姝蓉]3月13日，安徽省纪委发布消息：马鞍山市委常委、宣传部长苏从勇涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。3月7日下午，当地媒体还报道了其赴某县调研传统戏曲传承发展工作的消息。不过，6天后，其即落马被查。

原马鞍山市宣传部长落马被查

据安徽省纪委消息：马鞍山市委常委、宣传部长苏从勇涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。公开资料显示：苏从勇，男， 1963年5月出生，汉族，安徽当涂人，1985年1月入党，同年7月参加工作，大学学历。

1981——1985年，其是马鞍山钢铁学院机械工程系冶金机械专业的学生；后来到马鞍山市锻压设备厂做一名技术员。1986年3月，苏从勇转任马鞍山市委办公室秘书，后任市委办公室副科级秘书，市委办公室信息科副科长、科长。

1998年3月，苏从勇任马鞍山市委办公室主任助理，后任市委办公室助理调研员，市委办公室副主任、主任，市委办公室（政研室）主任。2003年8月，其升任马鞍山市金家庄区委副书记、区政府代区长。

此后，又曾担任马鞍山市金家庄区委副书记、区政府区长，金家庄区委书记、区人大常委会主任候选人，金家庄区委书记、区人大常委会主任，马鞍山市人民政府副市长，金家庄区委书记、区人大常委会主任。

2009年11月，苏从勇任马鞍山市人民政府副市长，金家庄区人大常委会主任。后任马鞍山市人民政府副市长，马鞍山市委常委、市政府副市长，马鞍山市委常委、市委政法委书记、市政法干部学院院长，马鞍山市委常委，市委宣传部长。

据悉，其被查前6天还出席了公开活动。当地媒体报道称，3月7日下午，马鞍山市委常委、宣传部长苏从勇赴和县调研传统戏曲传承发展工作。他先后前往和县庐剧团演艺公司，观看了庐剧节目排练。看望慰问了东路庐剧、打莲湘非遗传承人。

马鞍山市已有3位官员落马被查

2014年1月22日，安徽省马鞍山市发改委副主任曹琰被立案调查。消息称，安徽省马鞍山市纪委对市发改委副主任、市铁路建设协调领导小组办公室主任曹琰严重违纪问题立案调查。因曹琰涉嫌犯罪，已被移送司法机关处理。市委决定免去其职务。

据悉，曹琰，男，汉族，籍贯安徽省芜湖市，1963年4月出生。1984年7月参加工作，1993年7月加入中国共产党。安徽大学国民经济管理专业毕业，经济学学士。曾任马鞍山市发展和改革委员会副主任。

2017年4月26日，据中央纪委监察部网站消息，安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪，接受组织审查。2017年7月5日，经中共中央批准，中共中央纪委对安徽省政府原党组成员、副省长周春雨严重违纪问题进行了立案审查。

中央纪委官网的通报显示：安徽省政府原党组成员、副省长周春雨严重违纪被开除党籍和公职。2017年7月18日，最高人民检察院经审查决定，依法对周春雨以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。

据悉，周春雨，男，汉族，1968年7月出生，安徽天长人，安徽大学历史系历史专业毕业，大学学历，历史学学士，省委党校在职研究生班法学专业毕业，省委党校研究生学历，1988年10月加入中国共产党，1989年7月参加工作。

其曾任马鞍山市委常委、副市长，市委副书记、市长，蚌埠市委副书记、市长、市委书记，安徽省人民政府副省长等职务。也就是说，马鞍山市已有3位官员落马被查。[资料来源：马鞍山声屏网、马鞍山市政府网、中央纪委官网、安徽省纪委、安徽省政府网等]

责任编辑：张玉