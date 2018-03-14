原标题：银监会保监会要合并，拟定法律法规草案职责归央行！

备受关注的金融机构改革方案即将出炉。3月13日，国务院机构改革方案（下称“方案”）提请第十三届全国人民代表大会第一次会议审议。

根据提请审议的方案，不再保留中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会，将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位，主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。

值得注意的是，方案将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会拟定银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管制度的职责划入中国人民银行。

国务院机构改革方案的说明中称，金融是现代经济的核心，必须高度重视防控金融风险、保障国家金融安全。为深化金融监管体制改革，解决现行体制存在的监管职责不清晰、交叉监管和监管空白等问题，强化综合监管，优化监管管理配置，更好地统筹系统重要性金融机构监管，逐步建立符合现代金融特点、统筹协调监管、有力有效的现代金融监管框架，守住不发生系统性金融风险的底线。

法律法规制定将划入央行

对于方案中将银监会、保监会拟定法律法规草案和审慎监管制度职责划入央行的这一改变，中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含指出，银行保险业监督管理委员会的组建说明从分业监管到功能监管的变化。功能监管是治本之策，一方面功能监管能够消除金融创新带来的“监管真空”，另一方面又能减少监管标准不统一导致的“监管套利”。功能监管是按照经营业务的性质来划分监管对象的金融监管模式。他说，消除监管套利。进一步加强监管部门间的沟通协调，推动同一类业务不同行业资本监管标准的协调一致，促进市场公平竞争，防范监管套利，主要是消除规避监管指标套利和规避监管政策违规套利两类。

那拟定法律法规草案和审慎监管主要做的工作是什么呢？以银监会为例，目前内设部门28个，在去年银行业金融风险防范工作中，其中10大部门起到了重要作用。 3月2日银监会10大主要部门负责人集体亮相发布会，就今年银监会的监管重点进行详细解读。其中包括审慎规制局局长肖远企与法规部主任刘福寿。

会上，银监会审慎规制局局长肖远企公布了最新一组数据，证明去年以来银监会强监管措施出台后，银行业资金脱实向虚势头得到遏制。 肖远企表示，虽然当前银行业风险可控，运行稳健，但是，金融体系仍然处于风险易发高发期，风险隐患仍然不少。如不良资产反弹压力较大，影子银行存量仍然较高，违法违规行为时有发生，部分机构公司治理不健全，股东行为和股权管理不规范等。肖远企透露，银监会的监管工作今年主要围绕“治乱象，防风险”两方面展开，其中，深入整治市场乱象，有序化解重点领域风险主要从以下方面入：降低企业负债率、抑制居民杠杆率、压缩同业投资、规范交叉金融产品、整治违法违规业务、打击非法金融活动、清理规范金融控股公司、有序处置高风险机构、遏制房地产泡沫化以及配合地方政府整顿隐性债务等。

而银监会法规部主任刘福寿则透露了银监会已经落地的股权管理办法配套文件进展，他进一步解读《商业银行股权管理暂行办法》，在会议结束后不久管理办法配套文件便公布了。

复旦大学经济学院副院长、金融学教授孙立坚表示，这种改革意味着未来银行、保险行业的相关法律法规将由中国人民银行来考虑，而行业是不是遵守了这些规则，则交由中国银行保险监督管理委员会来监管。这样的安排使得中国人民银行与世界其它主流央行运行模式类似。

避免监管的交叉与空白

深化金融监管体制改革，需要解决现行监管中存在的交叉监管和监管空白等问题。

今年1月，银监会主席郭树清接受《人民日报》专访时指出，有的股东甚至把银行当作自己的提款机，肆意进行不正当关联交易和利益输送。少数不法分子通过复杂架构、虚假出资、循环注资，违规构建庞大的金融集团，已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍，必须依法予以严肃处理。此前银监会下发了《商业银行股权管理暂行办法》，此外两个配套文件也已出炉，分别是《中国银监会办公厅关于做好<商业银行股权管理暂行办法>实施相关工作的通知》和《中国银监会办公厅关于规范商业银行股东报告事项的通知》。

而为了避免金融控股集团虚假、循环注资，央行正在建立金控公司监管规则。央行副行长潘功胜在十三届全国人大一次会议记者会上指出。

3月12日，银监会副主席王兆星在接受记者采访时说，银监会对银行股权的监管办法和中国人民银行对于金控公司的管理两者核心要义都是相似的，都是防止机构被大股东控制、防止内部控制、防止利益输送，同时加强股东内部管理，为了更好地完善公司治理，防止内部交易，使得金融机构决策更科学。

谈到日后中国金融监管架构中央行将扮演什么角色，3月9日，中国人民银行行长周小川在十三届全国人大一次会议记者会上说，（金融监管体制改革）一些主要内容在去年7月金融工作会议中所披露的改革思路已经说明，其后成立国务院金融稳定发展委员会，办公室放在人民银行，人民银行在新的金融监管框架中将起到更重要作用。

周小川说，目前有一些金融监管空白，这些空白需要尽快弥补。其次，金融监管一些规则出现一些缺陷，需要增强规则的制定。 此外已经发生的金融机构、准金融机构风险要抓紧处置，以维持金融系统的健康。人民银行要牵头增强监管机构之间的协调，提高协调效率。

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责任编辑：张玉