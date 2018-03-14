原标题：整治校外培训乱象需各方配合打好“组合拳”

来源： 长城网

在今年全国两会首次“部长通道”上，中国教育部部长陈宝生明确表示，要通过立法等形式，加强治理“野蛮生长”的课外培训机构。13日，全国人大代表、浙江省宁波市镇海中学党委书记张咏梅接受采访时指出，整治校外培训乱象需各方配合打好“组合拳”，通过提供优质的教学服务让学校成为孩子学习文化知识的主阵地。

为真正给中小学生减负，国家要重锤治理校外培训机构乱象。消息一出，相关的几方，包括学生、家长和教育者纷纷点赞支持。此前，校外培训异常火爆，导致了“课内减负，课外增负”的现象，使得学生减负沦为空谈，家长经济负担沉重，学校应对失措。可以说，野蛮生长的校外培训机构，已经成为当下教育界不能承受之重，到了不得不治理的时候。

近期，很多地方已经陆续出台措施，要加强监管校外培训机构。不过，将治理落到实处，首先应读懂校外培训生长壮大的语境。目前，很多人将主要原因归结于家长的焦虑和急功近利，但家长的焦虑不是毫无来由的。现在，一些学校在落实减负政策时“一刀切”，忽视了学生的真实需求，有支持校外培训的家长提出疑问，目前学校里一个班50多个小孩，老师的进度肯定要照顾大多数孩子的水平，那尖子生吃不饱怎么办？正是因为学校的教学质量满足不了孩子的需要，所以家长才转而去校外培训寻求弥补之道。

做出相似选择的家长数量越来越多，同时学校秉持默许甚至支持的态度，继而产生的便是剧场效应，前排观众站了起来，后排其他观众为了看演出也只好被迫站起来。随着校外培训成为一种普遍选择，那些本来不想给孩子增加负担的家长，也被裹挟进培训大军，他们害怕自己孩子会掉队。可以说，家长的担忧和焦虑得不到缓解，校外培训的疯狂生长就不会停止。所以治理校外培训，除了加强监管培训机构，还需要有相关措施来化解家长的焦虑。

教学质量是家长关注的核心问题，所以化解焦虑，教学服务的提供者学校不能缺位。因此，张咏梅代表建议，在学生课外负担重这一问题上，“学校也应当‘有所为’”。而学校努力的方向应直面家长焦虑的根源，拿出具体的措施和政策来保证优质的教学质量。

第一，应在课堂内下功夫，既要减少重复低效的练习和作业，不加重学生的负担，又要因材施教，满足学生的不同需求。学校应尽最大努力找到减负和高质量教学之间的平衡，最终实现校园内优质教育资源有效供给，让孩子不必去校外寻求弥补。

第二，加强监管，采取多种措施来打破某些教师和培训机构达成的心照不宣的“默契”，例如严禁教师在校外机构任课，不以校外竞赛成绩来评价学生的优劣等，让本来属于学校课堂的回归课堂，让超纲的培训无用武之地，遏制不掉队就得去培训的风气。

说到底，学校“有所为”，就是要提供优质高效的教学服务，让其成为学生学习的主阵地，从而切实达到减负的目的。

当然，治理乱象需要的是一套“组合拳”，学校、家长、相关部门都应该承担起各自的责任，多方合力才能给校外培训“降温”。同时，我们也应该认识到，清除校外培训野蛮生长的土壤会是一个长期的过程，唯分是举的教育评价机制不变，那根牵动家长和学校神经的指挥棒就不会消失，让校外培训回归其本来面目，还需要继续深化教育体制机制改革，以更新教育观念，实现教育资源的均衡分配。

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责任编辑：张玉