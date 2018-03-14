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一图读懂国务院机构改革:力度之大十分少有(图)

一图读懂国务院机构改革:力度之大十分少有(图)
2018年03月14日 21:26 澎湃新闻
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　　原标题：一图读懂|图析国务院机构改革：改革力度之大十分少有

　　3月13日上午，十三届全国人大一次会议听取了国务院机构改革方案的说明。

　　根据该方案，改革后，国务院正部级机构将减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院拟设置组成部门26个。

　　此次国务院机构改革，将新组建或重新组建自然资源部、生态环境部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、退役军人事务部、应急管理部、科学技术部、司法部、水利部、审计署；不再保留监察部、国土资源部、环境保护部、农业部、文化部、国家卫生和计划生育委员会。

　　人民日报发表评论称，同以往历次机构改革相比，这一改革的力度之大，影响面之广，触及的利益关系之复杂，都十分少有，堪称一场系统性、整体性、重构性变革。

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责任编辑：张玉

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