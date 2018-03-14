新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

对假货说“不” 代表委员建议：制假直接入刑

对假货说“不” 代表委员建议：制假直接入刑
2018年03月14日 23:39 央视
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：对假货说“不”！ 两会代表委员建议：制假直接入刑

　　正如国际消费者联盟组织主席罗达房·帕金所说：“人民的交往，产品的交换，技术和通信的活动等等，就要求我们必须在全球范围内考虑并行动。”她又说： “每个国家的消费者组织应列入世界范围的为消费者权利的保障而斗争的行列。”

　　一起来看两会中的“打假”声音↓↓↓

　　点击进入专题

责任编辑：桂强

假货入刑委员
我要反馈
2018年全国两会专题
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区