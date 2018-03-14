对假货说“不” 代表委员建议：制假直接入刑

原标题：对假货说“不”！ 两会代表委员建议：制假直接入刑

正如国际消费者联盟组织主席罗达房·帕金所说：“人民的交往，产品的交换，技术和通信的活动等等，就要求我们必须在全球范围内考虑并行动。”她又说： “每个国家的消费者组织应列入世界范围的为消费者权利的保障而斗争的行列。”

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责任编辑：桂强