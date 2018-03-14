王毅:此次修宪是82年宪法后首次完善外交政策内容

原标题：坚定不移走和平发展道路 推动构建人类命运共同体

王 毅

第十三届全国人民代表大会第一次会议高票表决通过《中华人民共和国宪法修正案》，顺应了党和人民事业发展要求，体现了党的主张和人民意志的高度统一，反映了全党全军全国各族人民的共同愿望和心声，是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措，必将为新时代坚持和发展中国特色社会主义、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力的宪法保障，具有重大现实意义和深远历史意义。

此次修宪在序言部分增加了“坚持和平发展道路”、“坚持互利共赢开放战略”和“推动构建人类命运共同体”三方面内容，这是1982年宪法公布施行后，首次对宪法中关于外交政策方面的内容进行充实完善。这一修改，以载入根本大法的形式反映了十八大以来在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下外交理论和实践创新的主要成果，成为我国外交政策理念在国家法治上的最高宣示，体现了以习近平同志为核心的党中央对新时代中国特色大国外交的高度重视，有利于正确把握国际形势的深刻变化，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，统筹国内国际两个大局、统筹发展安全两件大事，为我国发展拓展广阔的空间、营造良好的外部环境。

将坚持和平发展道路写入宪法，体现了中国致力于走出一条与传统大国不同的发展道路的坚定决心。进入21世纪以来，中国共产党深入研究历史经验教训，把握当今时代潮流，明确提出中国将始终不渝坚持和平发展道路，强调中国决不会走历史上那种依靠侵略和扩张实现崛起的老路，而是将坚定致力于探索一条以和平方式实现国家发展和民族复兴的新路。坚持走和平发展道路不仅写入中国共产党的十七大、十八大、十九大报告，而且载入了中国共产党党章。2013年初，第十八届中共中央政治局就走和平发展道路举行集体学习。习近平总书记强调，走和平发展道路，是我们党根据时代发展潮流和我国根本利益作出的战略抉择。我们在坚持不结盟原则的前提下广交朋友，同100多个国家建立了不同形式的伙伴关系，形成遍布全球的伙伴关系网络，突破了非友即敌、结盟或对抗的冷战思维，为当今世界处理国与国关系提供了新模式。我们坚定维护国家主权安全发展利益，同时坚持对话谈判解决矛盾分歧，为维护地区和平稳定发挥了建设性作用。这次修宪第一次将坚持和平发展道路写入宪法，体现了内政与外交的有机统一，实现了本国利益与人类共同利益的密切结合，表明中国走和平发展道路的战略意志更加坚定不移。

将坚持互利共赢开放战略写入宪法，体现了中国致力于同世界各国共同发展繁荣的真诚愿望。当今世界正处于大发展大变革大调整时期，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，各国相互联系和依存日益加深，和平发展大势不可逆转。同时，世界面临的不稳定性不确定性突出，世界经济增长动能不足，贫富分化日益严重，逆全球化势头上升，民粹主义、保护主义思潮发酵，各方围绕开放还是封闭、合作还是对抗、共赢还是零和等问题深入思考，作出的选择牵动世界未来发展。在这种形势下，习近平总书记提出“一带一路”倡议，100多个国家和国际组织积极支持参与，一大批有影响力的标志性项目成功落地，成为当今世界规模最大的国际合作平台和各方普遍欢迎的全球公共产品，为中国同世界各国共同发展注入了新动力。习近平主席2017年初在世界经济论坛年会发表重要演讲，强调要坚定不移发展开放型世界经济，提出推动世界经济增长和全球化再平衡的中国方案，呼吁联手打造创新驱动的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式，给全球化进程指明了方向，为世界各国提振了信心。在中国改革开放40周年之际，将坚持互利共赢开放战略写入国家根本大法，反映了中国对合作共赢这一国际社会共同愿望的深刻把握，展现了中国反对保护主义、不搞零和博弈的坚定意志，彰显了中国作为世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者的进步形象。

将推动构建人类命运共同体写入宪法，体现了中国致力于为世界和平与发展作出更大贡献的崇高目标。推动构建人类命运共同体，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是新时代中国外交树立起来的一面旗帜。中国共产党的十九大报告把坚持推动构建人类命运共同体作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，并写入新修改的《中国共产党章程》。这次修宪又将推动构建人类命运共同体写入宪法，上升为国家意志，是对五千年中华优秀传统文化的弘扬创新，是对新中国60多年外交优良传统的继承发展，是对党的十八大以来我国波澜壮阔外交实践的提炼升华，体现了中国将自身发展与世界发展相统一的全球视野、世界胸怀和大国担当。在推动构建人类命运共同体思想指引下，中国坚持相互尊重、平等协商，摒弃冷战思维和强权政治，坚定走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路；坚持以对话解决争端、以协商化解分歧，统筹应对传统和非传统安全威胁，反对一切形式的恐怖主义；坚持同舟共济，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；坚持尊重世界文明多样性，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越；坚持环境友好，合作应对气候变化，保护好人类赖以生存的地球家园。新时代的中国将同世界各国携手合作，努力建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

宪法序言是具有法律约束力的最高政治宣示。将坚持和平发展道路、坚持互利共赢开放战略和推动构建人类命运共同体三大政策理念写入宪法序言，是新时代的中国对坚持国际法基本原则和国际关系基本准则的庄严法律承诺。

这次宪法修正案包含的外交理念和内涵，弘扬了《联合国宪章》的宗旨和原则，同时也是中国倡导的“和平共处五项原则”在新时代的延续和创造性发展，反映了中国在世界大变局中的国际治理观和国际秩序观，为国际法的发展提出新的价值追求，也将为国际法的发展带来新的动力，促进国际法向更加公正合理的方向发展。

宪法是国家的根本大法，宪法对外交政策的规定是中国外交的根本遵循。这次宪法修正案是对我国独立自主和平外交政策的丰富和发展，既体现了高度的连续性、稳定性、权威性，又体现了鲜明的时代性、先进性、创新性，使中国外交的格局更加宏大，视野更加宽阔，境界更加高远，必将指引新时代的中国特色大国外交破浪远行，为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。

（作者单位：外交部）

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责任编辑：张义凌