一文读懂国务院机构改革为啥减少那么多部门

原标题：国务院机构改革为啥减少那么多部门？读了这篇文章你就明白了

十三届全国人大一次会议13日上午在人民大会堂举行第四次全体会议，听取全国人大常委会关于监察法草案的说明、国务院关于国务院机构改革方案的说明。按照国务院关于提请第十三届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案的议案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个。

本次机构改革为什么要这么改？有什么看点？

一、“合并同类项” 力图解决“政出多门”

本次国务院机构改革的一大特点是用“合并同类项”办法解决问题，以前散落在各个部委的职责被整合在一起。优化政府机构设置和职能配置，实现一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责成为此次改革的一大基本逻辑。

例如，针对当前自然资源所有者不到位、空间规划重叠等问题，方案提出组建自然资源部，对山水林田湖草进行整体保护、系统修复、综合治理。

此外，还拟整合长期分散在环保部等多个机构的生态环境保护职责，组建生态环境部，统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，加强环境污染治理。

在审计方面，国家发改委的重大项目稽查、财政部对中央预算执行的监督以及国资委对国企领导的审计都将划入审计署。

根据中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在《人民日报》刊发的文章，本轮改革要设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，完善生态环境管理制度，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，统一行使监管城乡各类污染排放和行政执法职责。

国家行政学院教授汪玉凯认为，通过大幅调整重组，力图从根本上解决政府机构重叠、职能交叉，公共管理“九龙治水”、“政出多门”等问题。

二、注重职能转变 推动高质量发展

除了“合并同类项”之外，本次改革还有一个特点是注重职能转变。比如，国家工商总局、质检总局、食药监总局等机构的职责此次被整合进新组建的国家市场监督管理总局。表面上看，此举解决了市场主体面临多头多层重复执法的问题；从深层次讲，这一机构的设立，是对政府机构职能转变的深化。

相较于曾经依靠行政审批“过滤”不合格企业的老办法，在商事制度等一系列改革后，中国市场监管已经呈现出通过提供信息公示、反垄断等服务，来护航公平竞争、优化营商环境的新风格。

我国要实现新旧动能转化，真正强大起来，关键在于能否走上创新驱动的发展道路。此次机构改革也优化了创新引擎。一方面，重组科学技术部，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能；另一方面，重组国家知识产权局，强化知识产权创造、保护和运用，让“第一动力”更有劲头，真正推动经济高质量发展。

三、以人民为中心 紧扣民生所需

推进国家治理体系和治理能力现代化，必须始终坚持“以人民为中心”。而此次机构改革的一大亮点和着力点，就是紧扣民生所需，逐一破解难题。

组建国家卫生健康委员会，推动实施健康中国战略，树立大卫生、大健康理念，把以治病为中心转变到以人民健康为中心。

新组建国家医疗保障局。医疗、医保、医药的联动，不仅能够更好保障“病有所医”，也更符合改革的需求，比如通过医保和药品生产商进行价格谈判来控制药费的机制就能更为顺畅的运行。

为保障军人合法权益，方案拟组建退役军人事务部，通过加强退役军人服务保障体系的建设，让军人成为全社会尊崇的职业。

考虑到灾害多发频发的国情，方案整合抗震救灾、森林防火、防汛抗旱、消防管理等多方面职责，组建应急管理部，以更好防范化解重特大安全风险。统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系的建立，有助于确保人民生命财产安全和社会稳定。

四、国家综合国力提升 改革适应新情况

随着中国综合国力提升，来华工作生活的外国人和中国参与国际合作的事务都在不断增加。为推动落实互利共赢的开放战略，此次方案针对上述两方面事项组建了专门的管理机构。其中，移民管理局将负责协调拟订移民政策并组织实施，牵头协调“三非”外国人治理和非法移民遣返等；国家国际发展合作署将推进援外方式改革，并编制具体对外援助计划等。

另外，整合银监会与保监会，组建中国银行保险监督管理委员会，目的是为了适应金融行业新业态层出不穷，金融风险跨行业、跨市场传染性明显增大的新情况；组建农业农村部，统筹研究和组织实施“三农”工作战略也是为了农村振兴的需要。

另外，值得注意的是，此次国务院机构改革只是深化党和国家机构改革整体规划的一部分。

汪玉凯表示，本次机构改革不局限在国务院或者行政层面的机构改革和职能优化，而是涉及党、政府、军队、事业单位、群团、社会组织等全方位的机构改革。这种系统性优化，将遵循分步实施、整体推进的改革策略，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供制度保障。

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责任编辑：张岩