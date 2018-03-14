央视:推进国家治理体系和治理能力现代化深刻变革

原标题 央视快评：推进国家治理体系和治理能力现代化的深刻变革

文 / 央视评论员

3月13日，备受关注的国务院机构改革方案草案在十三届全国人大一次会议上审议。改革后，国务院正部级机构将减少8个，副部级机构减少7个。机构设置实现了全方位优化，权责关系进一步明确。

此次改革力度之大、涉及范围之广超出很多人的预期，赢得各界广泛热烈响应。人们普遍认为，这次改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，必将在新时代新征程上发挥越来越强大的作用。

中国特色社会主义进入新时代，党和国家发展踏上新起点，治国理政的任务更加艰巨，对党和国家机构设置及职能配置提出了新的要求。不仅要求我们立足当前，从党和国家机构职能上为决胜全面小康社会提供保障，而且要求放眼未来，注重解决事关长远的体制机制问题。党的十九大深刻把握党和国家事业历史性变革及其对组织结构和管理体制的新要求，明确提出要深化机构和行政体制改革，统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。

站在新时代的大背景下，此次提请审议的政府机构改革方案，是以习近平同志为核心的党中央统揽全局，适应新时代中国特色社会主义发展要求作出的重大制度安排，是全面推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，具有重要的里程碑意义。

△3月13日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议。

从目标和方向上而言，提高行政效率，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府，更好地为人民服务，是此次机构改革的一项重要任务。

我们看到，此次机构改革处处聚焦民生痛点，关注人民所需。譬如，组建国家卫生健康委员会，将医疗和养老结合到一个部门，更好地解决老有所养、病有所医的难题。又如，组建农业农村部，将对农村的全部职能集中在一起，对农民和农业发展的重视可见一斑。另外，在生态环保、退役军人服务、移民管理服务等社会普遍关心的领域加大了机构调整和优化力度，组建了一批新机构，强化了政府公共服务和社会管理，更好地保障了民生。

治国有常，而利民为本。改革就是要更多更公平地惠及全体人民，就是要不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

习近平总书记告诫我们：“要始终牢记政府前面的‘人民’二字。”作为全面深化改革的重要组成部分，深化政府机构改革和职能转变要始终坚持人民立场，将治理体系和治理能力现代化贯穿于以人民为中心的执政理念之中。

各级领导干部要遵循习总书记的教导，心中常有“乐民之乐，忧民之忧”的民本情怀，时刻保持“鞠躬尽瘁，死而后已”的勤勉态度，本着“利民之事，丝发必兴；厉民之事，毫末必去”的较真精神，真正把人民的“小事情”放在心上，把人民的“大责任”扛在肩上，时时刻刻想人民之所想，急人民之所急，做到民有所呼，必有所应。

深化机构改革，推进治理体系和治理能力现代化，必须问计于民、问需于民，紧紧依靠人民。坚持以人民为中心不仅是价值追求，也是力量之源。习近平总书记多次强调：“人民群众中蕴藏着治国理政、管党治党的智慧和力量。”

正所谓“知屋漏者在宇下，知政失者在草野”。倾听民意至关重要，党必须始终保持同人民的血肉联系。习总书记一语中的，“人民立场是中国共产党的根本政治立场”。

此次政府机构改革，必将凝聚最广泛的改革共识，赢得民心人心，把广大人民的智慧和力量汇聚起来，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力保障。

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责任编辑：张岩