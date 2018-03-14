3月15日“委员通道”名单公布：李彦宏 苏权科等

原标题：关于举办全国政协十三届一次会议第三场“委员通道”采访活动的通知

关于举办全国政协十三届一次会议第三场“委员通道”采访活动的通知

根据大会安排，定于3月15日8：35—9：15在人民大会堂东门内中央大厅北侧举办第三场“委员通道”采访活动，邀请来自多个界别的全国政协委员接受媒体采访（委员嘉宾名单附后）。欢迎中外记者前来采访。

记者凭全国政协十三届一次会议记者证从人民大会堂东门经安全检查入场，到“委员通道”记者区采访。因场地容纳人数有限，请服从现场工作人员管理。采访活动将由中央电视台进行现场直播。请勿携带手机自拍杆。

附件：3月15日“委员通道”委员嘉宾名单

全国政协十三届一次会议新闻组

2018年3月13日

3月15日“委员通道”委员嘉宾名单

李彦宏 经济界，百度创始人、董事长兼首席执行官

苏权科 科学技术界，港珠澳大桥管理局总工程师

邓中翰 无党派人士界，“星光中国芯”工程总指挥，北京中星微电子有限公司首席科学家，中国工程院院士

舒印彪 中华全国总工会界，国家电网公司董事长

卢春房 经济界，京沪高铁建设总指挥、中国铁路总公司原副总经理，中国工程院院士

刘永好 经济界，新希望集团有限公司董事长、光彩扶贫事业发起人之一

刘 伟 经济界，中国人民大学校长

杨 卫 中国科学技术协会界，国家自然科学基金委员会原主任，中国科学院院士

李新民 中华全国总工会界，大庆油田铁人钻井队队长

冯健身 中国共产党界，甘肃省政协原主席

来源：全国政协网站

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责任编辑：霍宇昂