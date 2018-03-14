南大校长谈“挖人”:知止而后定定而后静静而后得

原标题：大学校长吐槽“挖人”乱象“待遇攀比，我们实在追不上比不了”

“我真是又喜欢收邮件，又怕收邮件。”3月6日，在全国人大代表团小组会议上，全国人大代表、苏州大学校长熊思东和与会代表分享了最近自己面临的一件棘手事。

就在几天前，熊思东收到了一封来自学校一位科研人员的邮件。邮件里，这位科研人员向熊思东提交了离职申请，离职的原因是深圳一所大学为他提供了更好的待遇和平台。

一直以来，熊思东都喜欢收邮件，因为通过邮件能够了解学校各学院又取得了哪些成就和进展，而害怕收邮件则是因为人才队伍稳不住，类似的离职邮件总会冷不丁地出现在收件箱里。

收到邮件后，熊思东立马决定，趁着人大会议休会的那天，他要去和这位科研人员聊上一两个小时，争取把这支科研团队留下来。

“攀比，特别是待遇攀比，我们实在是追不上，也比不了。”熊思东压低声调，皱起眉头。

正说着，全国人大代表、南京大学校长吕建笑着打断了他：“挖人才的问题呀，你们以前让别人难受了，现在倒过来又该你们难受了。”

熊思东一听，赶忙提高声调，压住满堂笑声，解释道：“吕校长，这个我要讲一讲，这可能是同行业的误解。我们有人才头衔的有500多人，76.3%是在国外市场上配置的，而不是从国内别的高校‘挖’来的。”

最近，全国人大代表、宁波大学校长沈满洪也接到了一通电话，电话内容与一位刚被高薪“挖”来的教授要离职有关。“另一个大学不仅提供了更高的待遇，而且提供了更高的职位。”沈满洪说。

处在人才交流的区域，宁波大学引进人才的数量以平均每年100人的速度净增长，但管理者同样要承受人才流失之痛。沈满洪向学校各院系负责人下了个不成文的指令：“如果有高水平人才要走，一定要想方设法挽留！至少挽留三次！”

有趣的是，在反映人才团队稳不住的问题之前，熊思东和与会代表分享了一份令他自豪的成绩单：“我们的薪酬水平高出112所‘211’大学平均水平的12.2%……我们拥有的青年千人、青年长江、万人计划、优秀青年数量，排在全国第13位，这为学校今后若干年的发展奠定了基础。”

其实，很多大学都有看起来“矛盾”的做法：一面反思数“帽子”的学术评价方式带来的乱象和弊端，一面按照既定“游戏规则”，在国内外四处重金“挖”人。

“人才市场在一段时间内会出现混乱，但也只有以此为手段，才有可能吸引到国际顶尖的一流人才。”沈满洪告诉《中国科学报》记者。对于人才市场发展的未来，他并不悲观。

在人才市场尚未平稳的阶段，各大高校也在尽力做好自我保护。

为了降低人才被“挖”的概率，宁波大学在招聘人才时会注意人才离职的频率，避免招聘频繁离职的人才。

目前，面对高薪挖“帽子”的高校竞争怪现状，吕建认为，学校管理应做到“知止而后定，定而后静，静而后得”。“惟有静下心来做事，才能得到大的突破性成果。”吕建说。

对于大学靠数人才来评估的情况，吕建表示，学术质量评估指标都是“近似”出来的，只能大致地从某一个方面反映大学学术质量。“但大学的精神、内涵、本质是可以通过这些‘近似’的评估体现出来的吗？”在他看来，不应按照评估指标去办大学，大学管理者将评估标准用于参考即可。

要从根本上解决“挖”人乱象，沈满洪建议，应加大高等教育投入，以国际同等水平的待遇引进国内外优秀人才，让人才市场与世界接轨。

来源：科学网

责任编辑：霍宇昂