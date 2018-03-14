中纪委机关报:让满口大话“卖瓦盆”式干部没市场

原标题：让“卖瓦盆”式干部没市场

全国两会上，不少代表委员就纠正形式主义、官僚主义建言献策。“有的写文章、作报告刻意堆砌溢美之词，大而空，假而虚，讲成绩‘依靠领导’，讲不足‘缺少领导’，讲打算‘加强领导’，就连被‘传染’的一些乡村干部，也满口大话空话，像‘卖瓦盆的，一套又一套’。”一位全国政协委员一针见血的发言，受到广泛认同。

瓦盆，也叫泥盆，是旧时常见的日用品，因为烧制时要将大小瓦盆一套一套摞起来烧，运输和店家卖时也是一套一套地摞着，故而有句歇后语，说某人讲起话来滔滔不绝，是“卖瓦盆的出身——一套一套的”。“卖瓦盆”式干部并不少见，这些人说起话来口若悬河，讲起道理引经据典。表面看很热闹，但仔细想想都是一些喊口号、使虚劲的嘴上功夫，根本就是“假大空”。

为什么讲成绩说“依靠领导”？无非是想往领导脸上贴金，用媚上在领导那里留个好印象。为什么讲不足说“缺少领导”？那是因为缺乏自我剖析的决心和行动，所以只能喊喊口号。为什么讲打算说“加强领导”？还不是因为平时实干少、调查研究少，说不出个子丑寅卯。以上问题表现形式虽有不同，但都跳不出形式主义、官僚主义的窠臼。

风成于上，俗化于下。毋庸讳言，在少数地方和单位，一些“卖瓦盆”式干部如鱼得水，领导者难辞其咎。有的领导平时爱慕虚荣，喜欢讲套话、被吹捧，身边自然不乏效仿者和“吹鼓手”；有的领导自身工作不严不实，缺乏监督他人的底气，下属自然也会有样学样，不干实事、净和稀泥。如果任由这种不良风气滋生蔓延，就会有更多干部被“传染”。久而久之，做实事的人就会越来越少，喊口号、“卖瓦盆”的人就会越来越多，工作如何推进？

让“卖瓦盆”式干部没市场，需要营造崇尚实干的环境和氛围。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以上率下，大力整治形式主义、官僚主义，使干部群众认清了“卖瓦盆”式干部的“庐山真面目”，也让越来越多的人重塑了价值观、政绩观，干在实处的氛围日益浓厚。然而，从当前情况看，纠正形式主义、官僚主义依然任重道远。要大力营造真抓实干的工作氛围，让党员干部写好一个“干”字；要不断锤炼实事求是的作风，鼓励党员干部大胆说实话、大声讲真话，念好一个“实”字。

“只有在潮水退去的时候才知道谁在裸泳。”只要大家都撸起袖子加油干，自觉摒弃“假大空”的做派，“卖瓦盆”式干部也就自然混不下去了。

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责任编辑：霍宇昂