原北京军区副司令员耀先逝世 曾参加抗美援朝

原标题：耀先同志逝世

新华社北京3月14日电 原北京军区副司令员兼北京军区空军司令员耀先同志，因病医治无效，于3月3日在北京逝世，享年91岁。

耀先，原名魏耀先，河北省玉田人，1945年6月加入中国共产党，1948年2月入伍。革命生涯中，他先后任干事、中队长、副大队长、大队长、副团长、团长、副师长、师长、副军长、北京军区空军副司令员、兰州军区空军副司令员等职，参加了抗美援朝，为部队革命化、现代化、正规化建设作出了贡献。

耀先是中国人民政治协商会议第八届全国委员会委员。他1988年被授予空军中将军衔，曾荣获解放奖章和独立功勋荣誉章。（完）

责任编辑：张岩