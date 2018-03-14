原标题 教育部副部长：112亿元补贴乡村教师生活

全国两会期间，教育部副部长、党组成员杜占元在参与教育界别小组讨论时透露，教师工作这些年得到很好的重视，在乡村教师队伍建设方面也取得了明显成效，实施了乡村教师生活补助，仅此一项，中央财政补贴112亿，覆盖了725个县，惠及130多万名乡村教师。另外，在特岗计划中，招聘了28万名特岗教师。

据介绍，十八大以来，在师德、师风建设，构建师德、师风体系，教师能力、素质培训方面，国家加大投入，中小学教师国家级培训计划（国培计划）中央安排了100亿，培养了中小学、幼儿园教师900万，还有1000万教师参加了专项培训。

“过去我们更关注规模化、入学率、硬件设施等这些东西，而现在我们要发展高质量、高水平的、甚至一流的教育强国，那首先要关注质量、水平能不能达到。” 杜占元说，现在大家把教师问题做为一个热点问题来讨论和重视，是教育事业在新时代一个重大的进步，在这种情况下，教师的地位和作用越来越重要。

杜占元透露，涉及教师队伍建设的十多项改革措施已率先起动。

来源：法制晚报

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责任编辑：张岩