为什么要制定国家监察法?这篇千字文把道理说透

原标题：[两会观察]为什么要制定国家监察法，这篇千字文把道理说透了

作为配套国家监察体制改革的一项立法，监察法被认为是一部对国家监察工作起统领性、基础性作用的法律。形象地说，监察法的意义在于“名正”“言顺”“事成”。

所谓“名正”，就是赋予中国特色监察体系以法律的名分。一直以来，我国坚持党内监督与国家监察相统一的监督制度。但是，目前施行的《中华人民共和国行政监察法》只实施了对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员的监察，并不能完全作为党内监督的法理依据。

那么，随着宪法修正案的通过，国家机构将在原来人大下的“一府两院”（人民政府、人民法院、人民检察院）的基础上，增加“一委”（监察委员会），对所有行使公权力的公职人员进行监察。要实现国家监察的全覆盖，势必要出台一部专门性的调整法。这也是监察法的首要意义。

所谓“言顺”，就是保障和规范国家监察职能的行使。监察法草案共分9章，包括总则、监察机关及其职责、监察范围和管辖、监察权限、监察程序、反腐败国际合作、对监察机关和监察人员的监督、法律责任和附则，共69条。

这些条款，明确了监察委员会的产生和职责，实现了对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，赋予了监察机关必要的权限，严格规范了监察程序，加强了对监察机关和监察人员的监督，这对于运用法治思维、法治方式、法律制度来反对腐败，提高依法惩治腐败的能力，无疑是增加了充分的法律依据。

所谓“事成”，就是必然有力促进中国的反腐工作。实行监察体制改革，设立监察委员会，建立集中统一、权威高效的监察体系，是事关全局的重大政治体制改革。

制定监察法，一方面可以把党的十八大以来在推进党风廉政建设和反腐败斗争中形成的新理念新举措新经验以法律形式固定下来，巩固国家监察体制改革成果；另一方面也会推动反腐工作向制度反腐深入，将党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督贯通起来。显然，监察法能够不断提高党和国家的监督效能。

可以确信的是，草案是经过反复修改完善，充分听取各方意见建议的结果，也是顺应党心民心和开门立法的成果。历史也会证明，名正则言顺，言顺则事成。

文/巴山夜雨

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责任编辑：张岩