原标题 统计局：全国GDP核算数据真实可信 不存在低估问题

国新办14日就1-2月份国民经济运行情况举行发布会 图片来源：国新办官网

中新经纬客户端3月14日电 国家统计局新闻发言人毛盛勇14日表示，全国GDP核算数据是真实可信的，比较客观真实地反映了经济社会发展的变化和趋势，地方加总跟全国GDP的数据还不完全衔接，2019年正式启动地区生产总值统一核算制度，能够做到基础数据基本统一。

国新办14日就1-2月份国民经济运行情况举行发布会，有记者在发布会上提问，有舆论认为，实际上中国对于国民经济像GDP方面的统计并不全面甚至于低估了，比如包括民间的住房租赁，可能很多租赁的额度规模已经比较大，但是并没有纳入统计体系里。这样类似的问题导致现有统计的GDP被低估，可能国民经济增长的速度也存在被低估的问题。

毛盛勇回应说，社会上也有一些学者说这个问题，说中国的居民自有住房没有纳入到GDP核算里面，这个是不对的。“居民自有住房是什么意思？GDP的核算是核算生产活动，比如是在市场中租房子住要付租金，就核算进去了。还有一部分是住自己的房子，住自己的房子就没有市场交易行为发生，这样大家就认为没有被纳入到GDP的核算里，实际上不是这样的。”毛盛勇说。

毛盛勇表示：“我国在GDP核算中已经考虑了居民自有住房，我住自己的房子跟我到市场上租房子对我来讲是享受了同样的服务。自有住房的核算方法，国际上有多种方法，我们现在还在权衡还在选择，看看是用成本法还是用虚拟租金法，用哪一种方法更能真实准确地反映中国居民自有住房的基本情况。”

对于全国GDP核算数据的真实性，毛盛勇表示，数据是真实可信的，原因在于：

一是核算的方法和国际接轨，也是前沿的、科学的，也是国际可比的，这一点国际机构认可、国外同行也是高度认可的。现在实行的国民经济账户体系，是根据联合国推出新的版本SNA2008，结合中国实际制定出的中国国民账户体系2016。去年和前年统计局将一部分能够带来预期收益的研发支出计入GDP，下一步还会完善居民自有住房核算。

二是现在整个统计基础数据的质量在改进，包括这几年在推进联网直报，“四上”企业通过联网直报直接从企业报到国家统计局，中间市县省一级是没有办法修改和填报数据的，数据直接从起点到达终点。小规模企业是国家统计局采用抽样调查方法，由国家统计局直属的调查队独立调查、独立上报。大块头的企业直接报给国家，小的是国家统计局直接进行抽样调查。

毛盛勇说：“这两块数据合在一起，和过去比，数据的基础质量是在提高的。而且数据上报后，还要加大对统计数据的校验，包括对发现的异常值进行再检查，看看数据为什么出现了异常。还要进行相关评估，相关专业和核算部门都要对数据进行评估和校验。所以，我们在数据收集加工整理的过程中有严格的质量监控。”

毛盛勇还指出，目前统计执法更加严格，统计工作的外部环境进一步净化，特别是党中央出台《关于深化统计管理体制改革提高统计数据质量真实性的意见》，以及《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》，进一步优化了统计工作的外部环境。在这样的情况下，全国GDP数据质量是可信的。

毛盛勇认为，这些年主要经济社会发展的统计数据是比较客观真实地反映了经济社会发展的变化和趋势。“但现在地方加总跟全国GDP的数据还不完全衔接，我们还在继续推动统一核算改革，这几年的差距在缩小，2016年地区GDP加总比全国要高3.6万亿，2017年缩减到3.4万亿。经过中央批准，2019年正式启动地区生产总值统一核算制度，从2019年开始，国家统计局统一组织领导，各地一起参与。核算方法全国统一，能够做到基础数据基本统一，可以更好地实现地区数据和全国数据的匹配，不断提高统计数据的质量。”毛盛勇说。（中新经纬APP）

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责任编辑：张岩